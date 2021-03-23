السراح المؤقت وغلق الحدود في وجه منجب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 23 مارس 2021 - 16:02
أفادت مصادر هسبريس بأنه جرى، قبل قليل، تمتيع الناشط الحقوقي المعطي منجب بالسراح المؤقت.
وأضافت المصادر أن تقرر إغلاق الحدود في وجه المعطي منجب مع سحب جواز سفره، في انتظار استكمال مسطرة المتابعة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أصدر، يوم 29 دجنبر الماضي، أمرا بإيداع المعطي منجب السجن، من أجل متابعته في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بغسل الأموال.
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بلادي يازين البلدان
سبحان الله العظيم جميع المتابعات التي تتعلق بالأموال يتابع صاحبها في حالة سراح
السلام عليكم
الأستاذ منجب لم يسرق المال العام.
لم يبع الوهم للمغاربة.
لم يزايد عليهم في قوتهم وزيتهم ومازوطهم.
لم يبع لهم شققا في البلان ولهف الملايير.
لم يحتكر البر والبحر والجو…
وأخيرا لم يهرب مال المغاربة لبنوك سويسرا وبنما.
الفاهم يفهم.
وجود معارضة حقيقية وقبول النظام بذالك يعني أننا في الاتجاه الصحيح، اما تكميم الأفواه بالملاحقات القضاءية فهو دليل على وجود علة. اطلقوا صراح كل من تكلم دون أن يسب احد وتقبلوا الرأي المخالف لرايكم…اتمنى أن يكون المغرب مثالا في حرية التعبير.