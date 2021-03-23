السراح المؤقت وغلق الحدود في وجه منجب

أفادت مصادر هسبريس بأنه جرى، قبل قليل، تمتيع الناشط الحقوقي المعطي منجب بالسراح المؤقت.

وأضافت المصادر أن تقرر إغلاق الحدود في وجه المعطي منجب مع سحب جواز سفره، في انتظار استكمال مسطرة المتابعة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أصدر، يوم 29 دجنبر الماضي، أمرا بإيداع المعطي منجب السجن، من أجل متابعته في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بغسل الأموال.