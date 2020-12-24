السرطان لم يمنع أسترالية من الزواج

رغم القلق والخوف من الموت القادم بعد أسابيع قليلة بسبب مرض السرطان، قررت الأسترالية آشلي سيمراج، البالغة من العمر 23 سنة، الاحتفال بزواجها.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن آشلى كانت تعاني من ورم صغير على ساقها، لكن بعدما طمأنها الأطباء بأنه غير ضار تحول إلى سرطان قاتل تصعب السيطرة عليه.

ووسط الدموع والحزن والألم، قررت آشلي وخطيبها جاسون هيل أن ينظما حفل زفافهما بجولد كوست بأستراليا بشكل عادي، ويفرحا حتى ولو لبضعة أيام.

الصحيفة ذاتها أردفت بأن آشلى العروس ارتدت فستان الزفاف وسط أقاربها وأحبائها وحيواناتها المفضلة، ولم تسمح لدموعها أن تفسد زينتها.