السرقة الموصوفة تجر شخصين إلى قضاء مراكش

السرقة الموصوفة تجر شخصين إلى قضاء مراكش
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الأربعاء 17 فبراير 2021 - 16:39

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة مراكش، على النيابة العامة المختصة، الأربعاء، شخصين من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة والمخدرات، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضحت مصادر هسبريس، من ولاية أمن مراكش، أن المحالين على النيابة العامة يبلغان من العمر 20 و32 سنة، وتم توقيفهما من أجل اعتراض سبيل ضحية، وتعريضه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، والاستيلاء على دراجته النارية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة مكن من توقيف المعنيين وهما في حالة تخدير، مباشرة بعد ارتكابهما الأفعال الإجرامية المشار إليها، وبحوزتهما الدراجة النارية المحصلة من عملية السرقة.

السرقة الموصوفة الضرب والجرح المخدّرات مراكش

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