السرقة والتخريب يورطان ثلاثينيا في نواحي تزنيت

السرقة والتخريب يورطان ثلاثينيا في نواحي تزنيت
ماب
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 18:50

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، الثلاثاء، ثلاثينيا على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية متعلقة بالسكر العلني والسرقة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وأوردت المعطيات المتوفرة لهسبريس أن عملية توقيف المعني بالأمر، جاءت بناء على شكايات توصلت بها المصالح الدركية، تفيد تعرض سيارات للتخريب والسرقة، على مستوى عدة دواوير بجماعة الركادة أولاد جرار.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي فتحته الضابطة القضائية، في انتظار إحالته على النيابة العامة قصد متابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

الدرك الملكي السرقة السكر العلني تزنيت

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حوار مع السفير الألماني
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:40

حوار مع السفير الألماني

صوت وصورة
اتفاقية وزارة التضامن والعمران
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 20:22 4

اتفاقية وزارة التضامن والعمران

صوت وصورة
"ليديك" وفيضانات البيضاء
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:08 22

"ليديك" وفيضانات البيضاء

صوت وصورة
استثمارات يابانية في السيارات
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 14:59 8

استثمارات يابانية في السيارات

صوت وصورة
الفلاحة الإيكولوجية رافعة للتنمية
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:22 1

الفلاحة الإيكولوجية رافعة للتنمية

صوت وصورة
تعويضات خسائر الفيضانات
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 10:35 5

تعويضات خسائر الفيضانات