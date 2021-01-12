السرقة والتخريب يورطان ثلاثينيا في نواحي تزنيت

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، الثلاثاء، ثلاثينيا على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية متعلقة بالسكر العلني والسرقة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وأوردت المعطيات المتوفرة لهسبريس أن عملية توقيف المعني بالأمر، جاءت بناء على شكايات توصلت بها المصالح الدركية، تفيد تعرض سيارات للتخريب والسرقة، على مستوى عدة دواوير بجماعة الركادة أولاد جرار.

وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي فتحته الضابطة القضائية، في انتظار إحالته على النيابة العامة قصد متابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.