السرقة وخيانة الأمانة يجران شرطيا إلى المساءلة

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الاثنين، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المعطيات الأولية للبحث تفيد بأن موظف الشرطة المذكور يشتبه في استيلائه على مبلغ مالي كان محفوظا بخزانة الودائع الخاصة بأحد الأشخاص المحتفظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي في قضية زجرية.
وأضاف البلاغ أن مقدم الشرطة الموقوف تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة.
الإجراءات الزجرية والتأديبية هي باي باي الوظيفة وباي وباي البوليس هذا لص مجرم ولايستحق الوظيفة الشرطية لأنها مهنة نبيلة ويأجر صاحبها المتفاني والمخلص في عمله.
سبحان مبدل الاحوال. شرطي هو المشرف على عملية الحراسة النظرية يصبح في رمشة عين محروس نظريا هو الآخر.في لحظة طيش وزيغ وغلبة نفس قد يتم تدمير أي شيئ.
، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة. المواطن العادي السجن. الشرطي إجراءات تأديبية .
نفس الطابع مطبوعين كلهم به ،ما تيمشيو الى هاةد المهنة الا للبحث عن المال الحرام.