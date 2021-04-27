السعودية تؤكد دعم تسوية قضية الصحراء في إطار السيادة المغربية

أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومه الثلاثاء، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية.
في مستهل اللقاء المرئي، عبر الوزيران عن الاعتزاز بعلاقات الشراكة والتعاون الراسخة بين البلدين الشقيقين، بفضل رعاية الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسعيهما إلى مواصلة تطوير هذه العلاقات والرقي بها إلى مستويات أعلى.
وقد شكل الاتصال مناسبة أكد فيها وزير الخارجية السعودي على موقف بلاده الثابت والمبدئي من وحدة المغرب الترابية ودعمها الموصول لمغربية الصحراء، وتأكيدها على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.
ومن جهته، جدد الوزير بوريطة التعبير عن التضامن المطلق للمملكة المغربية ووقوفها الدائم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ولمبادرتها لحل الأزمة في اليمن.
وبعد استعراض وضعية التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، اتفق الوزيران على دعوة القطاعات المعنية في البلدين إلى تنظيم اللقاءات المشتركة في أفق التحضير لأشغال الدورة المقبلة للجنة المشتركة.
وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزيران على تشبث بلديهما باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وضرورة إعلاء الحلول السلمية للقضايا العربية، ووقف أي تدخلات أجنبية في شؤون الدول العربية.
وبشأن القضية الفلسطينية، أعرب الوزيران عن تضامن البلدين الثابت مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، وتأكيدهما على ضرورة عدم المساس بالخصوصية الدينية المتعددة لمدينة القدس والحفاظ على وضعها القانوني، كما أكدا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العملية السلمية، وإعادة إطلاق دينامية جديدة تمكن من استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي توافق عليه المجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، نوه وزير الخارجية السعودي بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم ساكنتها، وبذراع اللجنة الميداني وكالة بيت مال القدس.
كما شكل هذا الاتصال بين الوزيرين المغربي والسعودي مناسبة للتشاور والتنسيق في قضايا إقليمية وعربية أخرى، خاصة الوضع في اليمن وليبيا.
تأكيد الدعم هو انشاء قنصلية لها بإحدى مدن الصحراء المغربية على غرار إخوانهم العرب .
هذا الدعم يجب أن يتجسد على أرض الواقع بفتح قنصلية للسعودية بمدينة العيون أو ااداخلة وبالتالي تكون هده خطوة كبيرة لعدالة قضيتنا الوطنية
نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام ( بابتغاء الوسيلة لدى الغرب ومحاباته بالمال والتنازل عن قيم ديننا إرضاء له) أذلنا الله شر مذلة وأصبحت المذلة بادية واضحة على محيانا وسمات وجوهنا.
نريد أفعال في الواقع ،لماذا لم تفتتحوا قنصلية في الأقاليم الجنوبية؟
شكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية ….. وتحيا الاخوة المغربية السعودية قيادة وشعبا….. !!!!
السعودية أفضل دولة عربية رغم كثرة حسادها
المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر فتح التمثيلية الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية بالاقاليم الصحراوية .حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده المحبوب محمد بن سلمان .متمنياتنا لهم بمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق. والله الموفق.
اسي ناصر الله يرضي عليك دير التقنية ديال المباشر مع وزير الخارجية ديال ميريكان ، ا مع مجلس الأمن راهم هوما اللي في يدهم الشغل .
كان الملكان رحمهما الله الحسن الثاني وفهد اتفقا على أن أمن المملكة المغربية من أمن السعودية وأمن المملكة السعودية من أمن المغرب لذلك يجب على المملكة العربية السعودية أن تقف بجانب المملكة المغربية في وحدته الترابية فالمملكة المغربية دائما تقف بجنب المملكة السعودية وذلك بإرسال الجيش الملكي المغربي للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية
مزيان الله يكثر خيرها
فما عليها الا ان تعمل ما عمله الاشقاء
فتح قنصلية في الداخلة
هكذا تكون الاخوة المغربية السعودية
كما كان قد اتصل في السابق السيد بوريطة بالمسؤول عن الخارجية في إيرلندا، و رأينا نتيجة هذا الاتصال . كفانا من مكالمات هاتفية، كفانا من المغالطات ، أما السعودية ، فإذا أرادت إعانة المغرب ، فما عليها إلا بفتح قنصلية في العيون
nous ne voulons pas du blabla, on veut des actes, ou est le consulat?
المملكة العربية السعودية دولة مرورية عربيا واسلاميا ولها امكانيات اقتصادية يصعب على اي دولة في العالم تجاوزها بما في ذلك امريكا كما ان السعودية تعتبر عمقا استراتيجيا للمغرب والعكس صحيح.
هذا احسن رد على الاسبان وحتى على الموقف الامريكي المتخاذل تجاه صحراءنا.
اما جزاير الجنرالات العجزة فالدور عليهم قريب من الشعوب الجزائرية المضادة وفي مقدمتها القبايل الاحرار.