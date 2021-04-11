السعودية ترخص للتراويح في الحرمين الشريفين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.

وأكد عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، “حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين، وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمان من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى”.

وأضاف: “جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل إمكاناتها البشرية والآلية من أجل خدمة المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان، بتعاون مع كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمان”، مشيرا إلى أن “خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يتابعان، بشكل متواصل، كل ما من شأنه توفير أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين خلال الموسم الاستثنائي”.