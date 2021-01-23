السعودية تعلن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ

السعودية تعلن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ
صورة : أرشيف
السبت 23 يناير 2021 - 11:21

أعلن “تحالف دعم الشرعية في اليمن” الذي تقوده السعودية، اليوم السبت اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه العاصمة السعودية الرياض، وفق ما نقلت قناة الإخبارية الحكومية السعودية.

وفي وقت سابق أفاد سكان وشهود عيان بسماع دوي انفجار في سماء العاصمة الرياض فيما يعتقد أنه اعتراض لقذيفة صاروخية.

ونشر مغردون على “تويتر” لقطات لسحب دخانية يتوقع أنها نتيجة اعتراض صاروخ.

ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي في وقت لاحق.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أحبطت عمليتيْن إرهابيتيْن حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما أمس الجمعة.

اعتراض السعودية الميليشيا الحوثية هدف جوي

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