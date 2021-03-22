السعودية تعرض وقف إطلاق النار على الحوثيين
أ.ف.ب
الإثنين 22 مارس 2021 - 16:51
اقترحت السعودية وقفا “شاملا” لإطلاق النار لإنهاء النزاع المدمر الدائر في اليمن منذ ست سنوات بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية التي يدعمها تحالف عسكري تقوده الرياض.
وقالت الحكومة السعودية في بيان إن المملكة التي تدخلت عسكريا في اليمن منذ 2015 قدمت عدة مقترحات، من بينها “وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة”.
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نثمن عاليا هذه الخطوة من المملكة العربية السعودية لان حال اليمنيين اصبح لا يبشر بخير و يحتاج الشعب اليمني الشقيق مساعدات انسانية استعجالية