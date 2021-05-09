السعودية تعلن إقامة شعيرة الحج بتدابير وقائية

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، إقامة شعيرة الحج للعام الجاري “بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أن الجهات الصحية مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان.

ولفتت الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان، لاحقا، عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة الحج هذا العام، ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل.

وكانت السعودية سمحت بإقامة شعيرة الحج العام الماضي، رغم إكراهات الاحتياط من تفشي كورونا، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات الموجودة داخل البلد.