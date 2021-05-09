السعودية تعلن إقامة شعيرة الحج بتدابير وقائية

السعودية تعلن إقامة شعيرة الحج بتدابير وقائية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 9 ماي 2021 - 14:33

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، إقامة شعيرة الحج للعام الجاري “بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أن الجهات الصحية مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان.

ولفتت الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان، لاحقا، عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة الحج هذا العام، ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل.

وكانت السعودية سمحت بإقامة شعيرة الحج العام الماضي، رغم إكراهات الاحتياط من تفشي كورونا، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات الموجودة داخل البلد.

التدابير الاحترازية المملكة العربية السعودية شعيرة الحج فيروس كورونا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
إفطار مغاربة في الإمارات
الأحد 9 ماي 2021 - 15:03

إفطار مغاربة في الإمارات

صوت وصورة
دار المؤقِّت في القرويين
الأحد 9 ماي 2021 - 14:59

دار المؤقِّت في القرويين

صوت وصورة
مع غيثة بن حيون
الأحد 9 ماي 2021 - 11:59 2

مع غيثة بن حيون

صوت وصورة
بخور وعطور ليلة القدر
الأحد 9 ماي 2021 - 11:31 7

بخور وعطور ليلة القدر

صوت وصورة
زكاة الفطر
الأحد 9 ماي 2021 - 10:29 13

زكاة الفطر

صوت وصورة
آش كيدير كاع: رئيس الجماعة
السبت 8 ماي 2021 - 23:00 23

آش كيدير كاع: رئيس الجماعة