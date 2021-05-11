السعودية والإمارات تعلنان الخميس أول أيام العيد

أعلن المركز الفلكي في تمير بالسعودية أن غداً الأربعاء الموافق 12 من مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الخميس غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر، وذلك لتعذر رؤية هلال شوال.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها أن بعد غد الخميس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان من غير المرجح رؤية هلال الشهر الجديد الليلة، مما يعني إتمام شهر رمضان هذا العام 30 يوماً.

وكان الفلكي السعودي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي، قال إنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.