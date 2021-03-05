السعودية تقرر عدم تمديد "الإجراءات الاحترازية"

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه “تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة بالمطاعم ومراكز التسوق ونحوها، وكذا الصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها”.

وأضاف المصدر ذاته، حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن هذا القرار سيُعتمد ابتداء من الأحد القادم، باستثناء الإجراءات المتمثلة في “استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر”، و”بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند عشرين شخصا”.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة في كافة الأنشطة للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وأضاف أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، حسب تطورات الوضع الوبائي.