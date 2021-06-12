السعودية تقرر قصر الحج على المواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن حكومة السعودية تولي دوما سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصا بالغا وعنايةً تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكّنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة.
كما تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة، وذلك على النحو الآتي:
– إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ هو 60 ألف حاج، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية.
– ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ خالية من الأمراض المزمنة.
– أداء مناسك الحج لهذا العام 1442هـ سيقتصر على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).
قرار حكيم و معقول. اتساءل كم وفر المغرب من العملة الصعبة بعد الغاء الحج لسنتين!
و للناس الذين ارادو الحج انصح كل واحد منهم ان يختار عائلة فقيرة و خاصة الارامل و اليتامى منهم و منحها ذلك المال الذي كان سينفقه في السعودية .. و سيحصل على نفس الاجر و الثواب و اكثر.
نحن حقا مشتاقون لبيت ألله الحرام والمدينة المنورة ولكن الظروف الصحية الحالية التي يمر منها العالم تحتم علينا أن نصبر ونلتزم تحية للمملكة العربية السعودية
في المواسم العادية يصل العدد إلى 3 ملايين حاج أو أكثر أما الآن 60 ألف فقط !! لا أفهم بأي منطق تم اتخاذ هذا القرار المجحف و التضييق في حق ركن من أركان الدين الحنيف! أزمة كورونا المفتعلة اوشكت على الإنتهاء فلماذا استهداف حجاج بيت الله ؟؟
هذا من الأهداف الحقيقية لسياسة الوباء والحجر الذي لم تتجاوز عدد وفياته 2 في الألف …هذا إن كانوا حقا ماتوا بسبب الوباء…
ومن الأهداف التي تم تحقيقها أيضا إغلاق لبيوت الله بدون وجه حق لسنتين…منع لصلاة العيد لسنتين…منع لصلاة الجمعة لأكثر من سنة…الإعتكاف وصلاة التراويح…
اللهم انتقم
بيت اللله ملك لكل المسلمين فكيف تقتصر زيارته سوى على مواطني السعودية 60 الف يجب ان توزع على كافة الدول الراغب ابنؤها زيارة بيت الله الحرام
أولاً السعودية ليست محتاجة كما تتصور انت وغيرك لمداخيل الحج والعمرة بالشكل المهول وأن هذا المدخول اساسي فلو كانت محتاجة لفتحت الحج والعمرة للاجانب
ثانياً من يحج يحج لنفسه واجره عند ربه والفقير أنا لست ملزماً بإعطاءه إلا الزكاة الواجبة واذا حججت واعتمرت وكان عندي مال فاضل تصدقت به وليس لأن مال الحج والعمرة يذهب السعودية اصلح نيتك أولاً
وهذا الفكر البالي والمعوج لا ينطلي على المغاربة عشاق بيت الله الحرام فلا تزايد على الناس
اذا لم يكن عندك مال تحج به فلا تحسد الناس واسأل الله من فضله