السعودية تلزم الموظفين بالتطعيم ضد "كوفيد 19"‎

أكدت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن وزارة الموارد البشرية بالمملكة، أن التطعيم ضد “كوفيد-19” سيكون إلزاميا لجميع الموظفين بالقطاعين العام والخاص للسماح لهم بالتواجد في أماكن عملهم.

وأعلنت الوزارة أنها ستحدد في وقت لاحق إجراءات وموعد التنفيذ، مشددة على أن القرار سيطبق بشكل صارم ولن يستثني أي مؤسسة عامة أو خاصة.

وقد فرضت النيابة العامة السعودية على موظفيها والمرتفقين تلقي لقاح كورونا للسماح لهم بدخول مقراتها، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك.