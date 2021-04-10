السعودية تنفذ حكم القتل في حق ثلاثة جنود

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم القتل بحق ثلاثة جنود بتهمة “الخيانة العظمى”.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن التحقيق مع المتهمين أسفر عن “إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية”.

وتابع ذات المصدر أنه “بإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نسب إليهم”، مشيرا إلى أن حكم القتل صدر “وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وبعد استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه وصدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم.”