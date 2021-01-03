السعودية تنهي سريان إجراءات "كورونا المتحوّر"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس “كورونا” المستجد في عدد من الدول.

وقالت الوزارة ذاتها، في بيان لها، إن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس “كورونا” المستجد في عدد من الدول تخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارًا من الساعة الـ11 من صباح اليوم الأحد.

وشددت الداخلية السعودية على أن الدخول إلى السعودية فيما يخص غير المواطنين القادمين من بريطانيا وجنوب إفريقيا، ومن أية دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس “كورونا” المستجد مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن (14) يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول السعودية، مع إجراء فحص “PCR” بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بالفيروس.

واشترطت الوزارة أن يتم حجر السعوديين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس “كورونا”، في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يومًا، مع إجراء فحصيْن بتقنية “PCR”؛ الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن (48) ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الـ13.

وفيما يتعلق بالدول التي سجّلت فيها حالات من السلالة الجديدة، يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة (7) أيام، مع إجراء فحص “PCR”، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.

وبشأن بقية الدول، فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية “PCR”.