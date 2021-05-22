السعودية توقف المعتدي على منبر الحرم المكي

كشفت أنباء صحافية سعودية، اليوم السبت، عن أن الذي حاول الهجوم على منبر إمام الحرم المكي، بندر بليلة، أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر، وقد ذكر في التحقيقات الأولية بمركز شرطة الحرم، التابع لشرطة مكة المكرمة، بأنه “المهدي المنتظر”.

وأكدت المصادر أن المعني بالأمر “تم إيقافه على ذمة التحقيقات بالقضية، وإحالة ملفه إلى فرع النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص، ورفع ببصماته ومعلوماته لإجراء مسح أمني عنه، والتأكد من قواه العقلية، وعرضه على لجنة طبية متخصصة في مثل حالاته”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو الحادث وسط مدح وثناء على رجال الأمن الذين تعاملوا مع ما جرى بسرعة فائقة، دون التأثير على التعبد في صلاة الجمعة.