السفارة الأمريكية تهنئ الملك بإطلاق حملة التلقيح

وجه دايفيـد غريــن، القـائم بالأعمـال المؤقت بسفـارة الولايات المتحدة الأمريكيـة، رسالة إلى الملك محمد السادس، هنأه فيها على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وجاء في رسالة دايفيد غرين: “أود أن أتقدم بتهاني الحارة لجلالتكم بمناسبة انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2؛ وهي أول حملة وطنية كبرى بإفريقيا تحت العين الساهرة لجلالتكم”.

وأضافت الرسالة: “نظرا إلى الضغوط والتحديات العالمية المتعلقة بالتصدي للجائحة؛ أود أن أشيد بالمثابرة والتضامن المتميزين، اللذين أبانت عنهما الحكومة والشعب المغربي. إن إطلاقكم حملة التلقيح هذه يعتبر حقا إنجازا يستحق كل التقدير”.