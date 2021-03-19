السفارة الفرنسية تحتفي بالفرنكوفونية خلال أسبوع

أعلنت السفارة الفرنسية بالرباط عن احتفائها بالفرنكوفونية، مخصصة لذلك أسبوعا كاملا.

وقالت السفارة إن عدد مستعملي اللغة الفرنسية عبر العالم بلغ 300 مليون شخص، و88 دولة وحكومة، وإنها تحتل المرتبة الخامسة في قائمة اللغات الأكثر تداولا في العالم.

وبحسب المصدر نفسه، يعيش 48 بالمائة من الفرنكوفونيين في إفريقيا، والفرنسية هي لغة التعليم لثمانين مليون شخص، مضيفا أن الفرنكوفونية جهاز مؤسسي ينظم العلاقات بين البلدان التي تتشاطر اللغة الفرنسية.

وأنشئت الفرنكوفونية متعددة الأطراف في عام 1970 في نيامي بمبادرة من آبائها المؤسسين، من أمثال ليوبولد سيدار سنغور والحبيب بورقيبة وحماني ديوري ونورودوم سيانوك، وذلك بالموازاة مع إنشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني التي أصبحت في ما بعد الوكالة الحكومية الدولية

للفرنكوفونية عام 1998، ثم المنظمة الدولية للفرنكوفونية عام 2005.

ويتمثل هدف المنظمة في ترويج اللغة الفرنسية، وتعزيز التعاون بين الدول والحكومات الأعضاء فيها البالغ عددها 88 دولة وحكومة.

وقد صيغ هذا الهدف رسميا في ميثاق الفرنكوفونية الذي اعتمده مؤتمر قمة هانوي عام 1997 ونقحه المؤتمر الوزاري عام 2005 في أنتاناناريفو.