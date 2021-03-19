السفارة الفرنسية تحتفي بالفرنكوفونية خلال أسبوع

السفارة الفرنسية تحتفي بالفرنكوفونية خلال أسبوع
صورة: أرشيف
الجمعة 19 مارس 2021 - 17:26

أعلنت السفارة الفرنسية بالرباط عن احتفائها بالفرنكوفونية، مخصصة لذلك أسبوعا كاملا.

وقالت السفارة إن عدد مستعملي اللغة الفرنسية عبر العالم بلغ 300 مليون شخص، و88 دولة وحكومة، وإنها تحتل المرتبة الخامسة في قائمة اللغات الأكثر تداولا في العالم.

وبحسب المصدر نفسه، يعيش 48 بالمائة من الفرنكوفونيين في إفريقيا، والفرنسية هي لغة التعليم لثمانين مليون شخص، مضيفا أن الفرنكوفونية جهاز مؤسسي ينظم العلاقات بين البلدان التي تتشاطر اللغة الفرنسية.

وأنشئت الفرنكوفونية متعددة الأطراف في عام 1970 في نيامي بمبادرة من آبائها المؤسسين، من أمثال ليوبولد سيدار سنغور والحبيب بورقيبة وحماني ديوري ونورودوم سيانوك، وذلك بالموازاة مع إنشاء وكالة التعاون الثقافي والتقني التي أصبحت في ما بعد الوكالة الحكومية الدولية

للفرنكوفونية عام 1998، ثم المنظمة الدولية للفرنكوفونية عام 2005.

ويتمثل هدف المنظمة في ترويج اللغة الفرنسية، وتعزيز التعاون بين الدول والحكومات الأعضاء فيها البالغ عددها 88 دولة وحكومة.

وقد صيغ هذا الهدف رسميا في ميثاق الفرنكوفونية الذي اعتمده مؤتمر قمة هانوي عام 1997 ونقحه المؤتمر الوزاري عام 2005 في أنتاناناريفو.

إفريقيا السفارة الفرنسية الفرنكوفونية اللغات الأكثر تداولا في العالم

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‫تعليقات الزوار

4
  • zaki
    الجمعة 19 مارس 2021 - 17:33

    اللغة الفرنسية لا مستقبل لها ، اللغة الانجلزية هي لغة العالم. اينما رحلت ورتحلت لن تلقى مشكلة ان تكلمت باللغة الانجليزية عكس اللغة الفرنسية لا يتكلم بها اكثر الشعوب.

    13
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  • مواطن غيور
    الجمعة 19 مارس 2021 - 17:42

    اللغة الفرنسية لغة جميلة و الثقافة الفرنسية ثقافة فريدة من نوعها جعلت باريس و متاحفها الوجهة الثقافية رقم واحد في العالم، بالاظافة الى أن فرنسا أكبر مدعم للمغرب في أوروبا، لكن الإنجليزية هي لفة العلم، الفرنسية و الإنجليزية و العربية هي أسلحة الشعب المغربي، بدون نسيان لغة أجدادنا و هي الللغة الامازيغية التي ترسم هويتنا الحقيقية.

    -9
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  • Amar
    الجمعة 19 مارس 2021 - 17:56

    بعد العربية نريد اللغة الانجليزية رسمية بدل الفرنسية

    0
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  • أبوياسر
    الجمعة 19 مارس 2021 - 17:58

    لغة لم تعد تُسْمِن ولا تغني من جوع خاصة في مجال العلوم.

    0
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