السفارة المغربية تشارك في فعاليات ثقافية بأثينا

تشارك سفارة المغرب في أثينا، خلال شهر أبريل الجاري، في فعاليات ثقافية متنوعة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفرانكفونية.

وذكر بلاغ للسفارة أن المغرب كان حاضرا في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان الفيلم الفرانكفوني، الذي انعقد افتراضيا بأثينا، بعرض فيلم “قرطاس… أو حكايات العالم المفقود لجمال عفينة” للمخرج المغربي ياسين ماركو ماركو، بسينما ثيو أنجيلوبولوس.

وحسب البلاغ فقد شكل عرض فيلم “جمال عفينة” من بطولة عزيز داداس فرصة لتقريب الجمهور اليوناني من الفن السابع المغربي وإبراز خصوصية المملكة وتنوعها الثقافي، خاصة الانتماء إلى فضاء لغوي متعدد وغني.

ويحكي الفيلم، الذي تم اختياره لتمثيل المغرب في فئة “بانوراما”، قصة رجل على وشك الموت يستعيد شريط حياته.

كما تشارك السفارة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفرانكفونية لسنة 2021، في المسابقة الوطنية الأولى لمدرسي اللغة الفرنسية بمؤسسات تعليمية يونانية تحت شعار ”نزهة في عالم الفرانكفونية – الفرانكفونية في 30 سؤالا”.

وينظم هذه المسابقة المعهد الفرنسي في اليونان، والمعهد الفرنسي في ثيسالونيكي، بشراكة مع سفارات البلدان الناطقة بالفرنسية وشركاء آخرين في المجالين الثقافي والتعليمي في اليونان.

وشاركت سفارة المملكة بأثينا بتقديم سلسلة من الأسئلة حول المملكة، وستمنح المدرسين الفائزين 10 جوائز من منتجات الصناعية التقليدية المغربية التي تبرز ثراء المنتج الحرفي الوطني من مختلف مناطق المغرب.