السفر من دول "أ" و"ب" للمغرب يخضع لشروط جديدة

عرف البروتوكول الصحي لوزارة الصحة إدخال شروط جديدة لدخول المغرب بعد استئناف الرحلات الجوية المقررة في 15 يونيو الجاري.

وبخصوص المسافرين القادمين من دول القائمة “أ”، يكفي أن يقدم المسافر تصريح التطعيم أو شهادة تثبت أنه استفاد من التطعيم الكامل، دون الحاجة إلى أن يدلي باختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي “PCR” المشار إليه في البروتوكول السابق.

أما الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، أو لم يكملوا التطعيم، فمن المفروض عليهم الإدلاء باختبار “PCR” سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة.

وإلى جانب الإجراءات المذكورة، على المسافرين تعبئة البطاقة الصحية التي سيتم تنزيلها على الأنترنيت أو توزيعها على متن الطائرة أو السفينة، مع تحديد عنوان الشخص ورقمي هاتف يسمحان بتحديد مكان تواجده، إذا لزم الأمر ذاك، خلال 10 أيام بعد وصوله إلى المغرب.

وعن المسافرين القادمين من دول القائمة “ب”، أشار البروتوكول الصحي إلى ضرورة الحصول على تصريح استثنائي من القنصليات، والإدلاء باختبار “PCR” السلبي عند الصعود إلى الطائرة في أقل من 48 ساعة.

وعلى مسافري القائمة “ب” أيضا الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، على نفقة الشخص المعني في المباني التي سبق تعيينها من قبل السلطات المحلية، مع اختبار التحكم في تفاعل البوليميراز المتسلسل في اليوم التاسع.