السفير الإسرائيلي بالجلباب يبارك الجمعة للمغاربة

منذ وصوله إلى المغرب كممثل لدولة إسرائيل بالمملكة، يواصل السفير دافيد جوفرين توثيق أهم اللحظات بالنسبة له ويتقاسمها مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

آخر ما نشره الدبلوماسي الإسرائيلي صورة له مرتديا الجلباب المغربي، معبرا عن سعادته بذلك، وقال: “اليوم ارتديت الجلباب المغربي، وشعرت بسعادة كبيرة.. وحين تأملت في سبب سعادتي، وجدت أنه رائع أن أرتدي لباسا أنيقا، فاخرا، وأيضا يفوح منه عبق تاريخ عريق”.

وأضاف دافيد جوفرين تعليقا على الصورة التي نشرها اليوم الجمعة: “فعلا، التراث والثقافة والفنون في المغرب كنز لا يفنى. جمعة مباركة عليكم جميعا!”.

وقد لقيت صورة السفير الإسرائيلي تفاعلا واسعا من طرف متتبعي صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، حيث رحبوا بوجوده في المملكة متمنين له مقاما سعيدا وتوفيقا في مهامه الدبلوماسية لما فيه مصلحة البلدين.