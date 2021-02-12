السفير الإسرائيلي بالجلباب يبارك الجمعة للمغاربة

منذ وصوله إلى المغرب كممثل لدولة إسرائيل بالمملكة، يواصل السفير دافيد جوفرين توثيق أهم اللحظات بالنسبة له ويتقاسمها مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.
آخر ما نشره الدبلوماسي الإسرائيلي صورة له مرتديا الجلباب المغربي، معبرا عن سعادته بذلك، وقال: “اليوم ارتديت الجلباب المغربي، وشعرت بسعادة كبيرة.. وحين تأملت في سبب سعادتي، وجدت أنه رائع أن أرتدي لباسا أنيقا، فاخرا، وأيضا يفوح منه عبق تاريخ عريق”.
وأضاف دافيد جوفرين تعليقا على الصورة التي نشرها اليوم الجمعة: “فعلا، التراث والثقافة والفنون في المغرب كنز لا يفنى. جمعة مباركة عليكم جميعا!”.
وقد لقيت صورة السفير الإسرائيلي تفاعلا واسعا من طرف متتبعي صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، حيث رحبوا بوجوده في المملكة متمنين له مقاما سعيدا وتوفيقا في مهامه الدبلوماسية لما فيه مصلحة البلدين.
شابات شالوم. تودا ادوني. شكرا على تلقيحكم البعثة المغربية في إسرائيل.
مرحباً بالسفير في بلده الثاني المغرب ومرحبا بكل من يحب هذا الوطن الحبيب ملكا وشعبا.
مرحبا بك كصديق وكسفير للمغرب عندما لم نجد في جارتنا هذا التنويه بالثرات المغربي عوض سرقته ونسبه إليها مثلما فعلت في القفطان والكسكس مرحبا مرة اخرى
كنت خدام مع شي نصارة كيجي عندهم واحد اليهودي من اصل مغربي كل جمعة فيما يشوفني عطني 500 درهم من هديك ساعة انا كندعى ترجع العلاقة معاهم حيت فيهم الكرم وطرف الخبز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى
(لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) صدق الله العظيم
لقيت صورة السفير الاسرائيلي تفاعلات واسعة من طرف متببعي صفحته ورغم ذلك سيخرج علينا بعض المتشددين كما العادة لي يقولوا أن الشعب المغربي يرفض التطبيع مع إسرائيل.في نظرهم إذا كان الشعب المغربي يرفض التطبيع كما يزعمون فمن أين اتى هذا التفاعل المغربي الواسع مع الصورة.هل أتوا من المريخ وتفاعلوا معه وبعدها رجعوا إليه مادمتم تقولون أن المغاربة ضد التطبيع.انا مغربي أبا عن جد اسكن في المغرب وليس في المريخ ومسلم وارحب بالتطبيع.ما رايكم إذن هل أنا كذلك أتيت من المريخ
الحياة قصيرة وعلى البشرية أن تتجه إلى السلام والتعايش وليس الى خلق الحروب والازمات اظن ان الحل هو ان تكون هناك حكومة عالمية واحدة تحكم العالم وتلغى معها الحدود بين الدول .
بارك الله فيكم ومرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب نتمنى لكم التوفيق في مهمتكم النبيلة.
شكرا جزيلا دافيد جوفرين
سعيدون بالعلاقة الجيدة مع دولة إسرائيل.
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وارفع عنا هاذ البلاء و الوباء اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين
قدمنا جلباب لرجل وكانت ساعدته لا تقاس وشكر وبارك، وقدمنا أرواح أجدادنا في سبيل تحرير جارة الشر والمكر ولكن حكامها لا يعرفون للخير سبيلا موتوا بغيظكم يا سلالة أعداء رسول الله، اللهم اجعله كيدهم في نحورهم واكف الجزاءرين من شرهم لأن إخواننا مغلوب على أمرهم.
BON SIGNE, BON GESTE DE LA PART DE MONSIEUR L’AMBASSADEUR..BEAUCOUP MIEUX QUE LES ALKHERIENS QUI NOUS ONT SOUHAITÉ, UN VENDREDI, LE PIRE ET LE MALHEUR
مغربي_في_الغربة_إسبانيا
لا نبحت عن رضى احد و الدين ليس هو الملة زد على دالك اننا نطبق قول الله وان جنحو لسلم فجنح لها
ديبلوماسي حتى النخاع. الجلباب والطربوش.والطربوش يوم الجمعة. والقبة يوم السبت.
ماشي قالو غادي يكونو مكاتب اتصال ماشي سفارات، ولا انا غالط ؟ الى شي واحد عارف ينورنا الله ينوركم، و جمعة مباركة من عندي حتى انا 🙂
لست فلسطينيا لكن اومن يقينيا بأن الفلسطينيين هم اولى وبحاجة لمن يبارك لهم العودة الى اراضيهم و مساجيدهم واقصاهم وحياتهم اليومية . بحاحة الى الاستقلال .
جمعة مباركة على الشعب الفلسطيني الدي يرزح تحت وطئة الاحتلال الظالم اللهم ارفع عنهم الغبن و الدل و الهوان . لن ننسى مهما حيينا و سنعلم اولادنا و احفادنا بان فلسطين ارض عربية و القدس ارض عربية و اسرائيل دولة عنصرية غاشمة ظالمة قاتلة .سفكت الدماء الطاهرة بمساعدة انجلترا و فرنسا و امريكا .
vraiment..c est pas pour rien que Israël et devenu une puissance ..ils savent travailler ..respect a eux nous avons beaucoup a apprendre d eux comme eux ils ont appris de nous avant.. bienvenue au Maroc ..en plus on ai cousin..
مرحبا والف مرحبا بيك في بلادك التاني
اهلا وسهلا بكم في بلدكم ونتمنى لكم مقاما سعيدا
muy gracias senior envasador tan bien viernes mobarak por todos
نتمنى للسيد السفير دافيد جوفرين كل النجاح في مهمته ,اكيد ان العلاقة بين المغرب واسرائيل ليست فقط علاقة مصالح مادية واسترتيجية بل ايضا علاقة عاطفية بين اليهود المغارية واخوانهم في المغرب
صورة معبرة جميلة. شكرا السيد السفير،
شكرا لجلالة الملك على قرار تاريخي برز إلى الوجود في 10 دجنبر 2020 وها نتائج 40 يوم الأولى ستعطينا خلال سنة 2021 لوحدها ما لا يقل على 200.000 سائح إسرائيلي كل واحد منهم يَحِنُّ لزيارة دواره وقريته ومدينته ومعانقة الذكريات والإسهام في تنزيل نموذج تنموي جديد سيرى النور لاحقا.
مرحبا بك في المغرب وطنك و تحية خاصة لأهلنا من اليهود المغاربة في دولة إسرائيل الشقيقة و لكل يهود العالم.
انقلبت الاية مع هذا السفير فالله تعالى قال( لا ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) اما هنا فالسفير اليهودي هو الذي بدأ يتبع ملتنا ويلبس لباسنا وصح ان نقول له: لايرضى عليك المغاربة حتى تتبع ملتهم، نتمنى من الله تعال ان يهديه الى الدخول في دين الاسلام بعد الاحتكاك بالمغاربة المسلمين مع مرور الايام ان شاء الله
مرحبا بك في بلادك الثاني المغرب سيبقى دائما بلد التعيش ومن لم يعجبه الحال فعليه ان يغادر الافغانستان او دوله اخرى
مرحبا بك السيد دافيد الدبلوماسي المحنك في بلدك الثاني!!!! لقد باركت لنا الجمعة ونحن بدورنا نبارك لكم كل اعيادكم ونبارك لكم مجيءكم كدبلوماسي لدولة إسرائيل مكرما في بلدك الثاني !!! وستلقون منا اكبر حفاوة !!! مرحبا بكم مرة أخرى!!!
للمعلق (6) مغربي_في_الغربة_إسبانيا
Vous etes un Da3eshi, vous etes tres dangereux pour la societe Marocaine. La haine aveugle contre tout ce qui n’est pas musulman est un danger qui touche la plus part des Khounajia (les Barbus)
إلى المعلق مغربي في إسبانيا..
اقول لك ملي ماراضينش علينا اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم..ايوا دير النفس و خرج من بلاد إسبانيا و جي لبلادك تعيش وسط اخوتك الإخوان لي يرضيو عليك مزيان.
الله يعطينا وجهك القاصح.
يوم بالجمعه لايعنيكم يا اصحاب السبت الجمعة للمسلمين والسبت للمغضوب عليهم
احسن ناس في المعاملة وفي كل حاجة عاش المغرب و إسرائيل انا سعيد عاش الملك محمد السادس
لأن اللباس الرئيسي والزي الرسمي للمغرب هو الجلباب فكثيرون هم الذين يعتقدون بأن الجلباب خصص الأعياد الدينية وليوم الجمعة لا بل هو لباس رسمي في كل المناسبات ورفض المرحوم الحسن الثاني رحمه الله تعالى عليه تغيير الجلباب عند افتتاح دورات مجلس النواب لخير دليل على ذلك
Merci M l’ambassadeur, vous êtes le bienvenu.
مرحبا بك أولد العم ، هاد الجمعة بارك لنا ، الجمعة القادمة صلي بنا إن شاء الله الرحمان الرحيم ، مالو شنو فيها ، نعلموك توضى وتصلي ، وناخذوا معك الأجر …. والله حتى وجهك منور أحسن من أي إمام عندنا كيدعي الورع والتقوى هههههههه
اليهود ، احسن بكثير ، من حكام الجزائر مرضهم ) le royaume du Maroc leur maladie s appel) المملكة المغربية الشريفة ، شريفة بحكامها وشعبها وأرضها ……….
يفكرني في مسرحية
” الجم ”
هوليود ثمثل علينا
( هم يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد إحتلال فلسطين بناء ومستوطنات و صديق للمسلمين ) .
من أجل هذا
ينتجون مسرحية .
مرحبا و الف مرحبا باشقاءنا مهما كانت ذيانتكم. في ضرف شهرين لمسنا منكم ما لم نلمسه من جيراننا مذة 40 سنة . المغاربة شعب غير متعصب لا لعرق ولا لذين. نقبل الإختلاف شريطة أن يكون في إطار الاحترام المتباذل بذون المساس بتوابث المملكة. مبارتك لنا بهذا اليوم العظيم في نفوسنا يعطى المثل الأعلى لهؤلاء الذين يستهزؤون بذيننا و ببنبينا عليه السلام. ברוך הבא לחברנו הגדול.
أولا مرحبا بالسفير في بلده الثاني، ثانيا إرتداؤك الجلباب المغربي يدل على إعتزازك بهذا الوطن، إنها مفخرة !!
الى robinhood 15
رغم الكره الذي نحمله لترمب إلا أنه كان صريحا منذ اليوم الأول حيت قال أنه ستكون هناك علاقات كاملة
أما اخوتنا فالله مابغاوش إعطونا الخبر كامل فقالو غير مكتب وفي الحقيقة كما في العنوان أعلاه سفارة . والنقل الجوي سيكون فيه غيرالسياح اليهود المغاربة وهو العكس كلشي ولى منحقو ادخل .
..الثراث المغربي كنز لا يفنى ..
وااا اسمعو يا ادزاير..وااا اسمع يا تبون ،
أنت و جينيرالاتك منتفخي البطون..
فحضارة بلدنا عريقة منذ خلق الكون
فاللهم احفظ بلدنا و ملكنا يا خالق الكون.