السفير الإسرائيلي يشارك في مباراة بالمعمورة

بعد غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سفره إلى إسرائيل لعيادة والده المريض، عاد دافيد غوفرين، القائم بالأعمال بسفارة إسرائيل بالمغرب، إلى مشاطرة صور أهم الأنشطة التي يشارك فيها والتعليق عليها.

وقد نشر السفير الإسرائيلي، أمس، صورا لمشاركته في مباراة لكرة القدم جمعت عددا من السفراء المعتمدين بالمغرب ولاعبين مغاربة سابقين، وذلك بملعب محمد السادس بالمعمورة بسلا.

وكتب غوفرين في تغريدة: “استمتعت كثيرا بالمباراة التي جمعت يوم أمس بين السادة السفراء بالمغرب ونخبة من لاعبي كرة القدم المغاربة المتقاعدين، بملعب محمد 6 بسلا. بالرغم من أن فريقي خسر أمام خصم قوي، كانت من أفضل الأوقات التي عشتها بالمغرب”.

وقد شارك في المباراة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي ارتدى القميص رقم 10، واللاعبين الدوليين السابقين نور الدين النيبت ورشيد بنمحمود، وآخرين.

وشارك القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بالرباط مع متابعيه على “تويتر” صورة له بقميص المنتخب المغربي وحاملا لراية إسرائيل.