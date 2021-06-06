سفير أمريكا السابق يحظى بوسام ملكي مرموق

تم توشيح السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، ديفيد فيشر، في واشنطن، بالوسام العلوي من درجة قائد، أنعم به عليه الملك محمد السادس.
وسلمت سفيرة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، للا جمالة العلوي، هذا الوسام الملكي لفيشر، خلال حفل أقيم، أمس السبت، بمقر إقامة سفارة المغرب بواشنطن.
وقد سلم هذا الوسام للسفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية تقديرا لجهوده من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وروابط الصداقة الوثيقة بين البلدين.
وخلال هذا الحفل، الذي أقيم بحضور عدد من الشخصيات، أعرب فيشر عن عميق امتنانه للملك محمد السادس الذي تكرم بمنحه هذا الوسام، وكذا اعتزازه بحصوله على هذا الوسام الملكي المرموق.
بصراحة يستحق ومن جهة اخري ضدا في أعداء وحدة المغرب الترابية
السلام عليكم يستاهل كل الخير لعب دور كبير باعتراف الصحراء للمغربية
يستاهل بصحتو و يستاهل فيلا فالداخلة على لبحر ،المغاربة لحرار عمرهم ينساو الرئيس طرامب و سفيرو في المغرب
يستاهل وسام كان دائما ينشر صور سفرياته في كل المدن المغربية ويبارك للشعب المغربي كل الأعياد الوطنية والدينية عكس سفير جارة السوء جالس في رباط ويتمنى المغرب والمغاربة الشر .
هدا الانسان يحب المغرب ويقدر الصداقة المغربية الأمريكية وبالمناسبة فامريكا تختار السفراء المناسببن للرباط فله منا كل التقدير والاحترام .
هذا السفير و كذلك الرئيس السابق ترامب ، دخلا التاريخ المغربي من بابه الواسع شكرا جزيلا لكما .
فعلا يستحق لجهوده في إحقاق الحق و السلم ، ودوره الكبير في تقريب وجهات النظر بين الرباط و واشنطن
وسام مستحق
لقد حقق المغرب الكثير من المكاسب الدبلوماسية و الإقتصادية والعسكرية في عهد إدارة ترمب في سنوات معدودة ما لم يحققه مع الحزب الديمقراطي منذ عقود.
المغرب أولا ولا غالب إلا الله.
بالصحة وتسهال للمليح ،مرحباببك في أي وقت .
اول سفير للويلايات المتحدة الأمريكية الدي فتح قنصلية بلاده في الداخلة بالصحراء المغربية،،
يستحق الوسام بالفعل،
استاهل كل خير.
دير الخير فرجال اوترجاه اوديرو ف;;;;;; اونساه
يستهل نتمنى ان تتقدم لانتخابات الرئاسة للولايات المتحدة لانك لك امكانات كبيرة، مرشح القادم من تيار الجمهوري.
عاش الملك وشعب المغرب. وامريكا واسراءيل
والموت للاعداء
تستهل الوسام و ارتداء السلهام ، فأنت من أوقع الرعب في أعداء السلام ، فهنيئا لك بهذا الاعتراف المغربي لجميلك و بلغ الشكر والسلام للعم ترامب بما خلقه من تغيير في هذا العالم فلو بقي في البيت الأبيض لباض ديك الأسبان بعد أن تعقم دجاجة الجزائر لكن لا أسف برغم كل شيء ترامب ساهم بطريقة أو بأخرى من إعطاء لقاح مناعة للشخصية المغربية و إن اختلفت الآراء حول ثمن هذا اللقاح الذي كان ولا بد من تجرعه لتجنب عداء الجيران و هو أ صبح ظاهر للعيان.
سفير امريكا السابق David Fisher صديق حقيقي للمملكة الشريفة ويفرحنا كثيرا ان يعطى له هذا الوسام الملكي من درجة قاءد”يستاهل كا خير”
ou est l action sociale des far mère son mari colonel major oas de soutient est malade c trops
كنت اتمنى ان يقوم جلالته بتوشيح السفير الامريكي السابق ديفيد فيشر في استقبال ملكي رسمي بعد انتهاء مهامه الدبلوماسية رسميا وقبيل مغادرته للمملكة ،وكنت اعتقد ان المغرب اخطا او تاخر في ذلك، لكن بعد توشيح الرئيس ترامب من طرف السفيرة المغربية في امريكا وبعدها توشيح السفيرة الاسترالية السابقة بالمغرب باستراليا من طرف السفارة المغربية هناك.تيقنت ان فيشر سيتم توشيحه لكن مسالة وقت وترتيبات ربما بسبب كورونا ولتريث المغرب فيما يخص التوشيحات ربما بعد تتبع الشخصيات المرشحة للتوشيح للتاكد من استمرار مواقفهم بعد انتهاء مهامهم (وهذا ذكاء ودهاء وحنكة دبلوماسية).اذن مبروك لفيشر وزجته جينيفر التوشيح المستحق فطيلة مقامهما بالمغرب قاما باعمال كثيرة لصالح المغرب والمغاربة ابرزها توقيع واهداء خريطة كاملة للمغرب للملك (بداية التوقيع في الصحراء المغربية ونهايته في الصحراء الشرقية) زيارة الداخلة كاول زيارة لدبلوماسي رسمي امريكي للصحراء المغربية الى جانب كاتب الدولة في الخارجية شينكر (الذي للامانة يستحق توشيحا ايضا) بسبب اعطائه العصير للفراقشية في بلادهم وقدومه مبشارة متن الطائرة من عندهم الى العيون ثم الداخلة
ديفيد فيشر راجل مزيان والله يعمرها دار . بشوش محبوب وعزيز علينا وصديق حميم لجميع المغاربة. نتمنى له ولحرمه وسائر أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة، كامل التوفيق والسداد والصحة والعافية وطول العمر ومرحباااااا به وقتما جا ومبروك الوسام يستااااهل
يستحق اكتر من دلك هو وفخامة الرئيس الامريكي السابق العضيم السيد ترامب الدي دق المسمار في العمود الفقري الأعداء
احسن سفراء الولايات المتحدة الأمريكية يستحق كل تكريم من جميع المغاربة .بكل جدارة لعب أدوار ا هامة في قضية الصحراء . وقع على خريطة المغرب المتكاملة التي دخلت الأرشيف الديبلوماسي المغربي والأمريكي. وتمنى أن يكون له مسكن إضافي في مدينة الداخلة . له منا كل تقدير واحترام وسيظل خالدا في تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية.التي نتمنى أن تتقوى في المستقبل في مواجهة أعداء الوطن.
شكرا للرءيس الامريكي دونالد ترامب على شجاعته وقول الحقيقة امام العالم بان الصحراء مغربية والمغرب بلد عظيم ورقم صعب امام الاعداء
وشكرا السيد السفير على مجهوداته
السيد الرئيس والسفير يستحقان ثمتالا في الداخلة تعبيرا على عملهما الجبار وضدا في الاعداء.
عاش الملك عاش المغرب وعاش اصدقاءنا
يستحق السيد فيشر اكثر من وسام ويستحق صفة المواطن المغربي،لاننا لن ننسى توقيعه البهي الخالد فوق خريطة المغرب وفوق اغلى ما نضحي من اجله من اقاليمنا الجنوبية العزيزة وصحرائنا التي تسري في دماء كل مغربي ومغربية…فاهلا وسهلا بالسيد فيشر وعقيلته بارضه ووطنه الثاني متى شاء ،واسمك سيبقى شاهدا في التاريخ بكل وفاء لصداقة مغربية امريكية الضاربة في اطناب التاريخ والتي تعود الى سنة 1777، تعتز بك وانتم سيدي صوتنا في الولايات المتحدة الامريكية واينما حللت وارتحلت…هنيئا لكم
ديفيد فيشر الله اعمرها دار هو او الحاج ترامب او بومبيو كيعارفو غير مصلحة بلادهوم او هادشي لي خاص الديموقراطيين اتعلموه – فانتظار الحاج بايدن حتا هو الله اهديه علينا..
تحية عالية وعالمية إلى سفير الولايات الولايات المتحدة الامريكية والى الرئيس الأمريكي لكل الجهود التي هي الاعتراف التاريخي ب مغربية الصحراء، من كل أعضاء المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي ب الصحراء المغربية،،هاد الاعتراف اللدي زلزل إسبانيا وألمانيا والعدو الكلاسيكي جار السوء ،اللدي اشعل الفتنة بين المغرب وإسبانيا،رغم أننا نعرف انها كانت ناءمة ،وتحية ال. السيد الحبيب بن درويش رئيس المنظمة ،،وكافة المناضلين داخل المغرب وخارجه، وعايش الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه وعاش الملك محمد السادس والشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، أحب من احب وكره من كره.
يستحق كل تكريم وتقدير واشادة دبلوماسي خبير ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الصديقة ، تحية للشعب الأمريكي من الاسكا حتى كالفورنيا
تتساهل يا سعادة السفير، وشكرا للمجهودات الذي قمت بها. وأيضا شكرا على فتح القنصلية الأمريكية بالصحراء التي اعترفتم بها كارض مغربية
من الأجانب الذي تحسه يحب المغرب و يخدم مصالحه بكل تفان و احترام، عكس جيران السوء . شخص بكل صراحة يستحق الوسام لما كان له دخل و فضل في الاعتراف بصحراء المغرب. شكرا كثيييييييييييرا
انه يستحق وسام الرضى و وسام الصداقة و وسام
المحبة و وسام العدالة و الشكر و التقدير والاحترام
و الجهر بالحق .
و الله هذا الوسام لم يضع لانه من تقلده رجل مثال للديمقراطية و الصداقة المبنية على العدل و المساوات و الاعتراف بالحق لاهل الحق .
و كذلك نتمنى منح أعلى وسام الى الرئيس الأمركي السابق دونالد ترامب لإنه أسدى خدمة كبرى لقضيتنا الوطنية… عكس جارتنا العدو التي تضمر لنا كل السوء الذي في الدنيا…. و لكن الله سيجعل كيدها في نحرها…. و للست أدري ما جدوى و جود سفير الجزائر بالمغرب و ما هي مهمته االلهم الا نقل أسراىنا و خبايانا الى أعدائنا من البوليزاريو ااذين تأويهم الجزائر للاعتداء على وحدتنا الترابية قبح الله سعيهم…. القنصل المغربي السابق بوهران قال الحقيقة…. عاش المغرب من طنجة الى الكويرة و من زوج بغال الى الصويرة
VIVE TRUMP VIVE TRUMP VIVE TRUMP VIVE TRUMP VIVE TRUMP VIVE TRUMP VIVE TRUMP VIVE TRUMP VIVE TRUMP VIVE TRUMP
مجرد تساؤل.
أين رجالات المغرب !!؟؟
يقول مالك بن نبي “أن بعض الشعوب عندها قابلية للاستعمار”.
بمعنى أنها شعوب إن لم تجد من يهينها ويذلها أهانت وأذلت نفسها وإن لم تجد من يستعبدها استعبدت نفسها حتى تخنث رجالها فلم تجد إلا غيرهم لتكريمهم وتخليدهم.
بتاريخ: 13/05/2021 نشرت الجريدة مقالا تحت عنوان:
حملة ترفض “تبخيس الشخصية الوطنية” وتنادي بمغربة أسماء الشوارع.
من هو ديفيد فيشر!!؟؟
ديفيد فيشر رجل أعمال أمريكي (بائع سيارات) عُين سفر في الرباط في: 20/12/2019. أوكلت له مهمة واحدة هي الإشراف على مقايضة احتلال الصحراء باحتلال فلسطين في إطار ما يعرف بصفقة القرن. وخلال سنة نجح مع بن شبات وكوشنير بالتغرير بالمغرب على التوقيع على اتفاقية التطبيع مع الصهاينة وغادر المغرب بعد حفل التوقيع.
ما معنى التطبيع !!؟؟
التطبيع يعتبر استفزاز ومهانة للشعب الفلسطيني واعتراف بسيادة الصهاينة على فلسطين والقدس ويعطي صك براءة لجرائمهم كما حصل مؤخرا في غزة.
ماذا عن لجنة القدس !!؟؟
وبعد التطبيع أصبح المغرب في حالة تنافي مع مهامه على رأس لجنة القدس، مما يتعين على منظمة المؤتمر الإسلامي سوى سحب الرئاسة والمقر من المغرب.
سفير الولايات المتحدة الأمريكية السيد دافيد فشير دخل قلوب المغاربة من طنجة إلى الكويرة إلى أن يرث الله الأرض و من عليها.
لن ننسى :
ـ إمضاءه على خريطة المغرب بإسم الولايات المتحدة الأمريكية؛
ـ إبتسامته المشرقة هو و زوجته حين إمضاءك على خريطة المغرب؛
ـ حركاته و نظراته الواثقتين في قنصلية بلاده في الداخلة عند إفتتاحها؛
جزاك الله خيرا و حفظك الله و أطال الله في عمرك أيها الرجل الطيب.
أنا شخصيا ينشرح قلبي عند رؤيتي وجوهكم ( السيد دافيد فشير و زوجته) المشرقة.