السفير "حميد".. خرج ولم يعد

حذّر مصدر دبلوماسي مطلع من ضعف محمد آيت أوعلي، السفير المغربي المعين حديثا بالجزائر، في مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات المغربية الجزائرية، معتبرا أن نجاحات الدبلوماسية المغربية في الملف الجزائري قد تذهب سدى بالاعتماد على متخصص في الفلسفة يجر وراءه مسارا دبلوماسيا ملتبسا.

وأضاف مصدر هسبريس بأن السفير المختفي عن الأنظار تسبب في صب الزيت على النار وراء الكواليس في آخر منصب دبلوماسي تقلده عبر تدبيج التقارير المغلوطة، مخلفا صدى سيئا لدى الجالية المعروف بينها بـ”السفير حميد”.

وأكد المصدر ذاته أن الفيلسوف “أوعلي”، الذي راكم الفضائح الإعلامية، لم يستطع حتى حل مشاكله الشخصية عندما حرم طباخته من نصف راتبها الشهري لمدة ثمانية أعوام، منبها إلى أن شخصا بهذا “البروفايل” سيتحول إلى “شوكة” في قدم الدبلوماسية المغربية.