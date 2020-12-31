السفير "حميد".. خرج ولم يعد

حذّر مصدر دبلوماسي مطلع من ضعف محمد آيت أوعلي، السفير المغربي المعين حديثا بالجزائر، في مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات المغربية الجزائرية، معتبرا أن نجاحات الدبلوماسية المغربية في الملف الجزائري قد تذهب سدى بالاعتماد على متخصص في الفلسفة يجر وراءه مسارا دبلوماسيا ملتبسا.
وأضاف مصدر هسبريس بأن السفير المختفي عن الأنظار تسبب في صب الزيت على النار وراء الكواليس في آخر منصب دبلوماسي تقلده عبر تدبيج التقارير المغلوطة، مخلفا صدى سيئا لدى الجالية المعروف بينها بـ”السفير حميد”.
وأكد المصدر ذاته أن الفيلسوف “أوعلي”، الذي راكم الفضائح الإعلامية، لم يستطع حتى حل مشاكله الشخصية عندما حرم طباخته من نصف راتبها الشهري لمدة ثمانية أعوام، منبها إلى أن شخصا بهذا “البروفايل” سيتحول إلى “شوكة” في قدم الدبلوماسية المغربية.
يجب عزله فورا، والتحقيق معه في أكل عرق الطباخة، وكذلك اقتطاع مجموع المبالغ المسروقة لفائدة الطباخة من حسابه البنكي، وتحويله إلى التحقيق لدى وزارة الخارجية ومن بعدها تحويله إلى النيابة العامة.
وما دخل الجالية بدور السفير؟
السفير دوره دبلوماسي سياسي محض…
والجالية المتواجدة بالجزاىر اغلبها من الحرفين واصحاب الجليج، فما علاقة ذالك ذاك؟
الحل بيد السيد بوريطة لكي يتفاذ مشاكل سي حميد وخاصة أنه يتواجد في منطقة مسرطنة عدوانية وذلك لتفادي انزلاقات عديمي التجربة الدبلوماسية
و ما الذي مازال يفعله ؟! اعزلوا الرجل أو أعطوه مكتب بوزارة الخارجية يبقى فيه، الديبلوماسية و تمثيل البلد ليست لعبة، و ليست للفلاسفة أصلا، هي للعقلاء و المنطقيين في تفكيرهم.
الوزير السابق مزوار ديبلوماسي مخضرم ومع ذلك زلة لسان من خلال تصريح عن المظاهرات التي وقعت في الجزائر. قوبلت برد عنيف من الخارجية المغربية. فما بالك بسفير. فمن الأحسن الصمت خير له
vraiment il faut rempre les relations diplomatiques avec ce pays ,un ennemie reste ennemie
vive le maroc, les USA, et la communautee des juifs marocains