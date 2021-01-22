السفير زنيبر: هذه مساهمات المغرب في نزع السلاح‎

أبرز عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، الخميس، المساهمات التي قدمتها المملكة في مجال نزع السلاح لخدمة السلم والأمن العالمي؛ وذلك خلال مداخلة له في الجلسة الأولى لمؤتمر نزع السلاح برسم سنة 2021 بجنيف.

وأكد زنيبر أن المغرب يضع قضية نزع السلاح ضمن الأولويات في دبلوماسيته متعددة الأطراف، مبرزا تشبث المملكة بولاية مؤتمر نزع السلاح وأهميته الكبرى في النظام متعدد الأطراف لنزع السلاح، ومكانته الإستراتيجية على الصعيد الدولي، داعيا في الآن ذاته إلى أن تكون مسألة طلبات المشاركة بصفة مراقب في أعمال المؤتمر أكثر تعجيلا، “دون إثارة أي خلاف أو معيقات”، وأن يتم رفع الاعتراضات المطروحة دون شروط، مبرزا “دعم المغرب لمشاركة السعودية والإمارات كمراقبين”.

وتطرق زنيبر، من جهة أخرى، إلى المبادرات المتعددة للمغرب في المجال الحاسم لنزع السلاح من أجل السلام والأمن في العالم، مذكرا بمختلف الأدوار التي تم الاضطلاع بها في مسلسل بلورة وتنفيذ معاهدة حظر التجارب النووية، وكذلك الرئاسات العديدة التي تم توليها؛ كما أشار إلى تنظيم الاجتماع الإقليمي السادس عشر للدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بمراكش، والرئاسة المشتركة، منذ عام 2016، مع هولندا ثم مع كندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تنظيم، بشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، ورشة عمل دولية حول الرصد النووي عند الحدود البرية والبحرية، عقدت في طنجة، مذكرا بتصديق المغرب على معاهدة بليندابا المتعلقة بإنشاء منطقة إفريقية خالية من الأسلحة النووية.

وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث جهود المغرب لتسليط الضوء على هذا الموضوع في جنيف، “لاسيما على مستوى المنظمة الدولية للفرانكفونية، من خلال الرئاسة المشتركة إلى جانب فرنسا لفريق العامل المعني بنزع السلاح، الذي يدرس على الخصوص سبل تعزيز الجهود داخل المؤتمر لتمكينه من اعتماد برنامج عمله والانخراط في نقاشات جادة ومثمرة”.

وخلال هذا الاجتماع، الذي عقد تحت الرئاسة البلجيكية، دعا السفير أيضا إلى العمل على إعادة النظر في الأولويات الإستراتيجية للمؤتمر من خلال تشاور أفضل، بما يمكن من إعطاء دفعة ذات أهمية للمواضيع الرئيسية، سواء المتعلقة بنزع السلاح النووي أو الأمن السيبراني، مشددا على ضرورة الانكباب على المقترحات المنبثقة عن أجندة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح التي تم إطلاقها في ماي 2018، والتي تتضمن مقترحات قادرة على إعطاء الزخم الضروري للأعمال.