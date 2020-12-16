قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن داء السكري يهاجم الأسنان أيضا؛ حيث إنه يتسبب في عدم إمداد الأوردة الموجودة في اللثة بالدم على نحو كاف، ما يؤدي إلى فقدان الأنسجة القدرة على التصدي للبكتيريا بشكل سليم، ومن ثمّ يواجه المريض خطر الإصابة بعدة أمراض، من بينها التهاب دواعم السن.

وأضاف المركز الألماني أن السكري يتسبب أيضا في الحد من كمية اللعاب بالفم، ما يؤدي إلى جفافه، الأمر الذي يُزيد من خطر تعرض مينا الأسنان للتسوس، لا سيما في منطقة عنق السن؛ إذ يُمكن للبكتيريا مهاجمتها في هذه الظروف بشكل أسرع.

ولتجنب ذلك يوصي المركز مرضى السكري بمضغ العلكة الخالية من السكر؛ حيث يعمل ذلك على تحفيز سريان اللعاب بالفم، ما يؤدي إلى تخفيف الأحماض، التي تتكوّن منها البكتيريا المؤدية للتسوس.

وبشكل عام ينبغي أن يخضع مرضى السكري لفحص دوري لدى طبيب الأسنان كل ستة أشهر، مع مراعاة إطلاع الطبيب على طبيعة مرضهم.

وبطبيعة الحال يتعين على مرضى السكري أيضا الالتزام باشتراطات النظافة والرعاية الصحية وضبط معدلات السكر بالدم لديهم على الدوام، مع مراعاة استشارة الطبيب على الفور بمجرد الإصابة بالتهابات أو نزيف في اللثة.