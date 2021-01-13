السلالة المتحورة لكورونا تصل إلى عشرات البلدان

باتت السلالة المتحوّرة لكورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا منتشرة الآن في 50 بلدا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فيما تم العثور على سلالة مماثلة تم تحديدها في جنوب إفريقيا في 20 بلدا.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أيضا إلى أن “نوعًا آخر مثيرًا للقلق” لفيروس كورونا المستجدّ رصد في اليابان قد يؤثر على الاستجابة المناعية ويحتاج إلى مزيد من التحقيق”.

وأوضحت المنظمة: “كلما زاد انتشار “فيروس سارس- كوف-2″، زادت فرص تحوّره. المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات”.

و”سارس- كوف-2″ هو الفيروس الذي يتسبب بوباء كوفيد-19.

وقالت المنظمة إنه منذ إبلاغها لأول مرة في 14 دجنبر بالسلالة الجديدة، تم العثور على الفيروس المتحور الذي حددته بريطانيا في 50 دولة وإقليما ومنطقة.

أما السلالة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا، وأبلغ عنها لأول مرة في 18 دجنبر، فهي موجودة في 20 دولة وإقليما ومنطقة.