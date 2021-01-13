السلالة المتحورة لكورونا تصل إلى عشرات البلدان

باتت السلالة المتحوّرة لكورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا منتشرة الآن في 50 بلدا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فيما تم العثور على سلالة مماثلة تم تحديدها في جنوب إفريقيا في 20 بلدا.
وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أيضا إلى أن “نوعًا آخر مثيرًا للقلق” لفيروس كورونا المستجدّ رصد في اليابان قد يؤثر على الاستجابة المناعية ويحتاج إلى مزيد من التحقيق”.
وأوضحت المنظمة: “كلما زاد انتشار “فيروس سارس- كوف-2″، زادت فرص تحوّره. المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات”.
و”سارس- كوف-2″ هو الفيروس الذي يتسبب بوباء كوفيد-19.
وقالت المنظمة إنه منذ إبلاغها لأول مرة في 14 دجنبر بالسلالة الجديدة، تم العثور على الفيروس المتحور الذي حددته بريطانيا في 50 دولة وإقليما ومنطقة.
أما السلالة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا، وأبلغ عنها لأول مرة في 18 دجنبر، فهي موجودة في 20 دولة وإقليما ومنطقة.
نسأل الله السلامة والعافية اللهم الطف بنا و ارفع عنا هذا الوباء و البلاء و اشفي مرضانا وارحم موتانا
المناعة المغربية والحمد لله موجودة قليل من المسخنات مع الاحتياط طبعا.
مُتغيرات بفِعْلِ الكوفيد !
لا بد في هذا السياق من الإشارة إلى أن المجتمعات الغربية تواجه الوباء ، ربما بدرجات متفاوتة ، تحت قيادة دولة وطنية مركزية ، بعكس دول جنوب و شرق المتوسط ، باستثناء إسرائيل
خليل قانصوه
طبيب متقاعد
السلام عليكم
أما آن لا المسلسل أن ينتهي!
للمغاربة سوف يخرجون لكم الفيروسات كما يخرجون الجن من قمقمه، مرة بريطاني ، جنوب أفريقي، ياباني….. و من قبل كان صينيا.
آخر الأخبار من فرنسا تتحدث عن العودىة للحجر الصحي.
المصيبة أن لدينا حكومة تقلد الآخرين، فانتظروا أخبار منتصف الليل و قراراته.
سنة ظهور كورونا والسلالات المتحورة عنها هي سنة تطبيع المسلمين مع اليهود المغتصبين للأرض المقدسة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاءُ من فإنَّا بُرَآءُ منهم ومما يدَّعُون.
شافو السلالة العادية نسبة الشفاء منها عالية كالو ارا نخرجو شي سلالة جديدة. هادشي بدا كعطي الريحة و القضية فيها ان …
الانسان الضعيف مابقا يهموا حتى شيء. تايبحث فقط على القوت اليومي والكهرباء والكراء والمدرسة اوزيد اوزيد
ايلا جات كورونا اولا الموت مرحبا .فحال فحال
الحمد لله دايرين الاحتياطات انتاعنا اوجالسين فديورنا لا خدمة لا ردمة انعاس والراحة حتا ايسالي من هاد التحور انتاعوا وتدير الدول فاييط ديك الساعات عيطوا لينا انخدموا ههههههه.