سلطات ألمانيا تقرر حظر "تجمعات رأس السنة"
د.ب.أ
الأحد 13 دجنبر 2020 - 15:55
أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الأحد، عن حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى كافة مناطق البلاد.
جاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات؛ وقد أسفر الموعد أيضا عن قرار بحظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة.
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