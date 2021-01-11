السلطات تتكفل بالنساء الحوامل في مشفى أزيلال

التحقت بالمستشفى الإقليمي لأزيلال، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة التي شهدت تساقطات ثلجية كثيفة، 15 امرأة حامل، 3 منهن في وضعية حرجة، ينحدرن من تيلݣيت وآيت محمد وأزيلال المركز.

وأوضح عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، أن ولادة النساء الحوامل، اللواتي كن في وضعية حرجة، مرت في ظروف جيدة، بعد تدخل السلطات الإقليمية التي قامت بتسهيل عملية المرور أثناء تساقط الثلوج.

وأشار آيت حدو إلى أنه خلال صباح الاثنين فقط، تم استقبال العشرات من النساء الحوامل بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، إذ جرى التكفل بحالتهن الصحية من طرف الأطر الصحية في المستشفى الإقليمي، بالتنسيق مع المراكز الصحية التابعة لمندوبية الصحة والسلطات المحلية.

وأضاف المندوب الإقليمي للصحة، بعدما نوه بالمجهودات التي يبذلها سائقو سيارات الإسعاف، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجماعات الترابية بالإقليم، أن هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج مواجهة البرد القارس وتساقط الثلوج، واستمرارية تقديم الخدمات الصحية في المستشفى الإقليمي، لاسيما للنساء الحوامل.

ودعا آيت حدو كافة النساء الموجودات في مثل هذه الوضعية، إلى الالتحاق بأقرب مركز صحي أو دار الأمومة، من أجل الفحص قبل الولادة والتكفل الآني بحالتهن الصحية.

وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس أنه من أجل فك العزلة عن القرى التي عزلتها التساقطات الثلجية، باشرت مديرية التجهيز في أزيلال، بتنسيق مع لجنة اليقظة منذ بدء موجة البرد القارس، عمليات إزاحة الثلوج، إذ سخرت لهذا الغرض أزيد من 42 آلية، كما تمت تعبئة العديد من الموارد البشرية للغرض ذاته.

يذكر أن التساقطات الثلجية الأخيرة تسببت في قطع العديد من المقاطع الطرقية الرابطة بين أزيلال ومناطق بآيت بوكماز وآيت عباس وآيت بوولي وزاوية أحنصال وواويزغت وأنركي، ما جعل السلطات الإقليمية وباقي المصالح المختصة تستنفر مختلف أجهزتها لإنجاح كل التدخلات الممكنة.