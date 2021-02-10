السلطات ترفض السماح بإجراء مباراة الوداد وكايزر

وجهت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى لجنة الأندية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تخبرها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفس الجنوب إفريقي المقرر إجراؤها السبت بالدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.
وأوضحت جامعة الكرة في بلاغها أنه “بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19، طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم “الكاف” بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر إن تعذر ذلك”.
من جهته أصدر نادي كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بلاغا في الموضوع جاء فيه: “نظرا لتأخر إصدار تأشيرات دخول المغرب وعدم تلقي رد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والسلطات المغربية بشأن مسألة سفر كايزر شيفز، لم يكن أمام النادي خيار سوى تأجيل سفر البعثة إلى يوم غد الخميس، في انتظار حل الموضوع وتعاون جميع الأطراف المتداخلة”.
ولم يخرج نادي الوداد الرياضي بأي رد حول الموضوع إلى حدود الساعة.
اللهم سلامة أو الا الندامة.المتحور الجنوب افريقي اخطر متحور لحد الان من سلالات كورونا.
جنوب افريقيا تعاني من إنتشار فيروس كورونا المتحور وجل الدول أغلقت حدودها معها ، من الأحسن التأجيل إلى أجل آجل أو إلغاء المباراة ، كايقول المثل الشرجم لي يدخل ليك البرد سدو و تهنا
قرار حكيم لا يجب أن تتم هذه المباراة ان السلالات الجديدة في جنوب أفريقيا لا ينفع معها حتى اللقاحات
طبعا قرار صائب، في هذا الوقت و هذه الظروف التي يعاني منها العالم بسبب كورونا، لن يسمح المغرب بدخول طائرة تقل 40 او 50 من اعضاء الفريق، و احتمال اصابتهم بالفيروس، و نحن في بداية التلقيح
الحذر اولا الحذر ثانيا والحذر ثالثا. امام هذه الوباء وتحوره وجب الحذر والاحتياط.
قرار حكيم من طرف السلطات المغربية الوقت ليس وقت اللعب خاصة في هذه الظروف الصحية التي يعرفها العالم
الجزائر و جنوب أفريقيا لا نرغب في دخولهم إلى بلدنا الحبيب( persona non grata )
جامعة أموال ضرائبنا ومبذرتها برئاسة الإطار في وزارة المالية فوزي لقجع عطات ل 34 لاعب كانو في الشان 100 مليون للواحد وللمدرب 200 مليون+الطاقم رغم أن منحة الفوز بالكاس هي مليار ونص سنتيم ،فهل حكامنا لايعرفون أننا شعب فقير ولسنا أغنياء مثلهم ،إذا أرادو أن يبذرو فليخرجو أموالهم وإذا كانو يظنون أن الكرة ستنسينا الجوع والظلم والقهر فهم مخطئون
très bien, il faut eviter de faire entrer le club sud africain au maroc en ses moments