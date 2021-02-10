السلطات ترفض السماح بإجراء مباراة الوداد وكايزر

وجهت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى لجنة الأندية بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تخبرها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفس الجنوب إفريقي المقرر إجراؤها السبت بالدار البيضاء، لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت جامعة الكرة في بلاغها أنه “بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19، طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم “الكاف” بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر إن تعذر ذلك”.

من جهته أصدر نادي كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بلاغا في الموضوع جاء فيه: “نظرا لتأخر إصدار تأشيرات دخول المغرب وعدم تلقي رد من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والسلطات المغربية بشأن مسألة سفر كايزر شيفز، لم يكن أمام النادي خيار سوى تأجيل سفر البعثة إلى يوم غد الخميس، في انتظار حل الموضوع وتعاون جميع الأطراف المتداخلة”.

ولم يخرج نادي الوداد الرياضي بأي رد حول الموضوع إلى حدود الساعة.