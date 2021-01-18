السلطات تطلق حملة لإيواء المشردين بالعروي

السلطات تطلق حملة لإيواء المشردين بالعروي
صورة: هسبريس
الإثنين 18 يناير 2021 - 01:45

أطلقت السلطات المحلية بمدينة العروي، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، بقيادة باشا المدينة، حملة واسعة لجمع المشردين والأشخاص دون مأوى من الشوارع والأزقة والساحات العمومية، قصد إيوائهم في المركب الاجتماعي بالمدينة.

وستستمر الحملة ذاتها، التي شارك فيها أعوان السلطة وعدد من الفاعلين، لمدة أيام إلى حين جمع كافة الأشخاص المستهدفين، بغية حمايتهم من موجات البرد التي تعيشها البلاد.

وتعمل السلطات على إحالة هؤلاء على مستشفى القرب محمد السادس بالعروي، من أجل إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، قبل إيوائهم في المركب الاجتماعي بالمدينة ذاتها، وتوفير الطعام واللباس وكافة الحاجيات الأساسية لهم.

تجدر الإشارة إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالناظور، عمموا منشورات داعية إلى إيواء المشردين والأشخاص دون مأوى، الذين يبيتون في العراء لحمايتهم من البرد، خاصة في ظل حالة الطوارئ وإجراءات المنع المفروضة في البلاد.

العروي المشردين الناظور مستشفى القرب محمد السادس

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