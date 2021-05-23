السلطات تفض حفل زفاف في فيلا بسيدي بيبي

فضت السلطة المحلية بباشوية سيدي بيبي، زوال الأحد، حفل زفاف حاشد كانت تحتضنه فيلا في دوار “تن علي منصور” التابع لنفوذ المقاطعة الإدارية الأولى بسيدي بيبي، نواحي إقليم اشتوكة آيت باها.

جاء ذلك إثر خرق مالك الفيلا وعائلة العروسين والمدعوين للحفل التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية للتصدي لتفشي وباء كورونا بالمملكة.

وانتقل باشا سيدي بيبي وقائد المقاطعة الأولى، رفقة عناصر من القوات المساعدة والدرك الملكي، إلى فيلا مهيأة على شكل قاعة للحفلات، زوال الأحد، بعد تبليغ السلطات باستغلالها لتنظيم حفل زفاف.

وكان القائم على الفيلا حاول استغلالها كقاعة للحفلات وكرائها للراغبين في تنظيم مثل هذه المناسبات، دون التوفر على التراخيص الضرورية وفي خرق لقرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن النيابة العامة بابتدائية إنزكان أمرت بالاحتفاظ بمالك الفيلا تحت تدبير الحراسة النظرية لدى درك سيدي بيبي، فيما تم الاستماع إلى العريس وشخص آخر وسيط ومتابعتهما في حالة سراح.