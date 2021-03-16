"السلطان زلاتان" يعود إلى اللعب في منتخب السويد

عاد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى قائمة منتخب بلاده، استعدادا للمباريات المقبلة للفريق في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وتأتي عودة إبراهيموفيتش إلى قائمة الفريق بعد سنوات من اعتزاله اللعب الدولي في 2016.

وبعد شهور من الجدل بشأن إمكانية عودته إلى صفوف منتخب بلاده، تلقى إبراهيموفيتش، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، استدعاء من المدرب يان أندرسون، المدير الفني للمنتخب السويدي، ليكون ضمن قائمة الفريق لمبارياته أمام جورجيا وكوسوفو بتصفيات المونديال وأمام استونيا وديا.

وأعلن أندرسون، اليوم الثلاثاء، عن القائمة التي تضم 26 لاعبا؛ من بينهم إبراهيموفيتش، الذي ينشط حاليا في صفوف ميلان الإيطالي.

وكان أندرسون التقى، في نونبر الماضي بمدينة ميلانو الإيطالية، المهاجم السويدي المخضرم؛ وذلك بعد أيام من تصريحات اللاعب إبراهيموفيتش في مقابلة صحافية بأنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده.

ويتصدر إبراهيموفيتش قائمة أبرز هدافي المنتخب السويدي على مدار التاريخ، حيث سجل 62 هدفا في 116 مباراة دولية خاضها مع الفريق قبل اعتزاله اللعب الدولي في 2016 بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا.

وواصل زلاتان إبراهيموفيتش سطوعه خلال السنوات التالية لاعتزاله اللعب الدولي، كما يتصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم حتى الآن برصيد 14 هدفا.