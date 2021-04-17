السلطة العمومية تشدد مراقبة سريان "حظر التنقل الليلي‬" في رمضان

شددت السلطات العمومية من وتيرة المراقبة الليلية في شهر رمضان على خلفية قرار الحكومة القاضي بحظر التجوال بعد الساعة الثامنة مساء، حيث أسفرت جولات العناصر الأمنية عن اعتقال عشرات المخالفين لمرسوم حالة “الطوارئ الصحية”.

وتقيم السلطات المحلية، عبر ربوع التراب الوطني، سدودا أمنية داخل المدينة بعد الإفطار من أجل الحد من تحركات المواطنين في أفق دخول موعد حظر التجوال الليلي، حيث يتم السماح بالتنقل للأشخاص الحاملين لورقة التنقل الاستثنائية المسلمة من لدن المصالح الإدارية المعنية.

وسُجلت مجموعة من المناوشات بين الشرطة والقاصرين ببعض المدن، من قبيل إنزكان بجهة سوس-ماسة، بعد إحراق هؤلاء القاصرين للعجلات المطاطية بالأحياء الشعبية وإثارة الضجيج؛ الأمر الذي استدعى تدخل دورية أمنية اعتقلت خارقي المقتضيات الزجرية الواردة في المرسوم المتعلقة بحالة “الطوارئ الصحية”.

كما أوقفت المصالح الأمنية بمدينة تنغير، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، عددا كبيرا من الأشخاص في الأيام الأولى لشهر رمضان؛ بينهم قاصرون، بعد خرقهم لحظر التجوال الليلي، ليتم التحقق من هوياتهم الخاصة وإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق، مع أداء الغرامة المالية.

وكثفت العناصر الأمنية بمدينة الدار البيضاء مراقبتها للشوارع والأحياء الرئيسية، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات اليومية بالقطب المالي للمملكة، حيث يتم نصب سدود أمنية قبل موعد الإفطار ببعض المحاور الطرقية التي تكون مكتظة بالمواطنين والمركبات.

وبعد موعد الإفطار، تنتشر دوريات الأمن بمختلف شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة، مثلما لاحظت هسبريس ذلك، لتنبيه المارة إلى اقتراب حظر التجوال الليلي الذي يتم الشروع في تطبيقه بعد الساعة الثامنة مساء إلى حدود الساعة السادسة صباحا.

وعملت السلطات العمومية كذلك على تشديد إجراءات المراقبة بمدن فاس والقنيطرة ومراكش وطنجة وغيرها من الحواضر المغربية، نظرا إلى “القفزة الوبائية” المسجلة بهذه المناطق قبيل حلول شهر رمضان الذي تراهن عليه الحكومة لتخفيض منحنى الوباء.

وقررت الحكومة حظر التنقل الليلي، على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، ابتداء من فاتح شهر رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة، بالموازاة مع عدم أداء صلاتي العشاء والصبح في المساجد.