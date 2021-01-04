السلطة القضائية تقدّم حصيلة المحاكمات عن بعد‎

عقدت مختلف محاكم المملكة، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 دجنبر الماضي، 384 جلسة أدرجت خلالها 7788 قضية، واستفاد منها 9118 من المعتقلين تمت محاكمتهم عن بُعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

وأورد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ، توصلت به هسبريس، أن مشروع المحاكمة عن بُعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” بالمغرب، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بُعد بسائر الدوائر القضائية؛ وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

وثمّن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.