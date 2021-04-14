السلطة بأولاد النمة تراقب جودة السلع المعروضة

حجزت اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأثمان وجودة المواد الغذائية في باشوية سبت أولاد النمة التابعة لإقليم الفقيه بنصالح مجموعة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال “جولة مراقبة” جرت اليوم الأربعاء على مستوى عدد من المحلات التجارية بالمدينة.

وفي هذا الصدد، أوضح إدريس نجيب الإدريسي، رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بباشوية سوق السبت، أنه جرى حجز كمية من المواد الغذائية المتنوعة، خلال جولة اللجنة المختصة. كما تمت التعبئة والتحسيس بأهمية معايير الجودة التي يستوجب توفرها في السلع المعروضة، حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.

وأضاف المتحدث ذاته أن المواد المحجوزة شملت أنواعا من الشوكولاتة والعجائن والتمور والأمعاء المجففة للخروف والمرطبات والطماطم المعلبة والزبدة ولحم الدجاج ومواد أخرى انتهت صلاحياتها.

وقال الإدريسي، في تصريح لهسبريس، إن العملية تندرج في إطار “الحرص على تتبع وضعية تموين السوق المحلية، وكذا سلامة وجودة المواد الغذائية التي يتم عرضها بالمحلات التجارية والأسواق اليومية”.

يشار إلى أن جولات المراقبة، التي تشرف عليها سلطات سبت أولاد النمة بتنسيق مع مصالح العمالة والأمن والقوات المساعدة، ستستمر خلال شهر رمضان وفق برنامج مسطر، بهدف الحفاظ على استقرار الأثمان وجودة المواد المعروضة بالسوق المحلية.