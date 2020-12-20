السلطة تخبر المؤسسات الفندقية بقرار منع احتفالات رأس السنة الجديدة

ليلة رأس سنة استثنائية من المرتقب أن تعيشها مدن البلاد عقب قرار السلطات إغلاق كافة الفنادق في كافة ربوع المغرب ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، ما يفرض أجواء غير معتادة على موعد تنتعش فيه الحركة السياحية بشكل كبير.
رسميا، تواصلت السلطات مع مختلف فنادق المملكة من أجل وقف الأنشطة والاستقبالات على الساعة الثامنة ليلا، مع حظر أي تنشيط موسيقي على امتداد اليوم، وذلك لتفادي أي موجة كورونا جديدة قد تزيد الوضع الراهن تعقيدا.
وقال لحسن زلماض، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الفندقية بالمغرب، إن السلطات تواصلت مع الفنادق بهذا الشأن، معتبرا القطاع السياحي متضررا بشدة من الأزمة الحالية، خصوصا بإغلاق مدينتي الدار البيضاء ومراكش، وضعف تسهيلات التنقل.
وأضاف زلماض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الناس سيمكثون في المنازل لفترات لاحقة أخرى، وبداية تعافي القطاع لن تكون سوى في شهر أبريل المقبل؛ أما بخصوص عودة الأمور إلى طبيعتها فالمتوقع هو شهر مارس من سنة 2022.
وأوضح زلماض: “ليلة 31 دجنبر لا دخول ولا خروج من فنادق المملكة، ولا تنشيط، وبالتالي لن يأتي أحد من أجل لا شيء”، مسجلا أن الرهان كله مرتبط باللقاح ومدى نجاحه في المغرب وخارجه، وزاد: “هو الكفيل بتحقيق التعافي”.
ورصد المتحدث ضعفا كبيرا للإقبال خلال هذه السنة، خصوصا أمام تعقيدات الاختبارات الطبية، وإمكانية المكوث بالمغرب بالنسبة للأجانب في حالة الإصابة، مؤكدا أن السلطات أكدت كذلك على منع كافة أشكال التنشيط بالفنادق.
يجب على الدولة أن تخصص دعم مالي لكل فندق ولكل محل تجاري إذا أرادو الإغلاق الناس راه مقصحة خصوصا مدينة الدارالبيضاء هاد الدولة كتعرف غير تمص من الشعب
حتى الناس ريزيرفاو الهوتيلات ،،، وكاين مشاهير عالميين ماجين يدوزو راس العام في مراكش وخلصو كولشي عاد ، خرج البلاغ ديال الداخلية يمنع جميع الأنشطة المتعلقة ببوناني
أش من إحتفالات رأس السنة!!!واش العرب كيقلدو الغرب غير في الأشياء التافهة أما الأشياء النافعة لا يستطيعون تقليدهم….أم تناسيتم بأنكم مسلمون!!!؟؟؟لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
كملوا اجركم واتركوا الرحمة تنزل بإغلاق كل الحانات واماكن بيع الخمور.. وفرض رقابة على المخابز بالاكتفاء بالخبز وتوقيف صنع الحلويات إلى ما بعد رأس العام…
ليلة رأس السنة عند أغلب المغاربة هي ليلة سكر و عربدة و أشياء أخرى لا أخلاقية فما الفائدة منها ان كان الهدف هو استهلاك وديان من الخمور الرخبصة و الغالية…. و هل من الضروري ربط رأس السنة الميلادية عند البعض بتناول الخمر و شراء حلوى رومية ؟ بئس الاحتفال و نعم الغاؤه….. اما بداية السنة الهجرية فلا يكاد ينتبه لها أحد
قرار حكيم، رفع الله عنا هذا الوباء وحفظنا جميعا منه.
أذا كانت الفنادق حسم أمرها ماذا عن دور الضيافة المنتشرة في كل مكان والتي يروى أن أغلبها محجوز خاصة هنا في مراكش؟والتي تشغل عدد معتبر من العاملين وخصوصا العاملات ،أنه مجرد تساؤل.
الاحتفال برأس السنة الميلادية مرتبط عند المغاربة بشرب الخمر.يصعب علينا ان نحتفل ونبتهج ونغني ونرقص دون هذا المشروب الساحر والغريب.القليل منه مفيد للصحة والكثير منه يعني المبيت في مخفر الشرطة.
كل عام وانتم بخير
مزيان الحمد لله من الفتنة و كرونا شكرا للملك و طاقم
هسبرس سنة سعيدة
المخيمات السياحية بمنطقة مرزوكة إقليم الرشيدية خارج هذه القرارات الصارمة. حجزنا مخيما ملكيا لإستقبال السنة الميلادية الجديدة 2021 و نتمنى أن من صاحبه تنظيم حفلة رأس السنة و تنشيط يليق بمستوى الحدث
قرار صائب ونتمنى أن يأتي الدور على مؤسسات أخرى إلى أن يتم تعميم التلقيح ونرتاح من هذا الوباء بالكلية
قرار منع الاحتفالات بعيد الميلاد المسيحي، قرار حكيم وصلئب وووووو
la reconnaissance du SAHARA EST UNE GRANDE FËTE
bouya omar
خاص فرض حظر تجول من السبعة دلعشية حتى الستة دصباح حيت تلى تسدوا لوطيلات كيتفتحوا الشقق والفيلات اللهم سد على كلشي ومنع جميع التجمعات لا احتفالات هاد السنة سالينا.
لاجل خاطر الزعيم المظلي صاحب البر والبحر تم السماح باقامة العيد الكبير وما تخلله من ازدحام في الاسواق وما تبعته من كوارث ادت بلالاف الى المرض والموت واليوم يمتع على الاخرين لان ليس لهم زعيم مقرب قوي !!
ما هذا العبث وهذا الكيل بمكيالين ؟؟