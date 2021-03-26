السلطة تمنع مسيرة الممرضين المجازين بالرباط

أعلنت السلطة المحلية بالرباط قرارها منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

جاء ذلك على إثر ترويج أخبار بمواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزام ”التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين” تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم غد السبت 27 مارس الجاري على الساعة العاشرة صباحا من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة.

بلاغ لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أورد أن قرار المنع يأتي “اعتبارا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس “كورونا” والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كوفيد-19؛ وضمنها تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل 2021″.