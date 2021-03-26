السلطة تمنع مسيرة الممرضين المجازين بالرباط

أعلنت السلطة المحلية بالرباط قرارها منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
جاء ذلك على إثر ترويج أخبار بمواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزام ”التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين” تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم غد السبت 27 مارس الجاري على الساعة العاشرة صباحا من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الصحة.
بلاغ لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أورد أن قرار المنع يأتي “اعتبارا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس “كورونا” والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كوفيد-19؛ وضمنها تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل 2021″.
لابد احترام حالة الطوارئ لكن متخافوش ممرضين كلهم ملقحين
في بلدان العالم كايديروا تظاهرات حتى للإحتجاج على الإجراءات واحنا ممنوعين من المطالبة بحقوقنا تحت ذريعة “”كورونا “” .
نريد جودة الخدمة مقابل الطلبات، الكل يريد المال و المنصب لكن الخدمة بدون ضمير…. اعملوا بجد أولا و برفق مع المرضى دون تقصير حينها يتجدون الكل يساندكم،أما جودة عمى متدنية مقابل الزيادات و في عز الازمة الاقتصادية فهذا استهتار
كلشي بغا الترقية كلشي بغا الفلوس حتى واحد ما بغ يدير خدمتو.
قمة الجشع هاذو كيشفيو فينا العديان. خاص وضع حد للاضرابات هي سباب كل مشاكل المغرب وتجريمها
المغرب من نهار عرفناه و هو فأزمة. فينما نبغيو نهدرو على حقنا كيقول ليك لا المغريب يعيش عدم اش
ستقرار سياسي، لا راه كورونا، لا راه اعداء خارجية يتربصون بنا، لا راه شمس سخونة. تاقيو الله فالمواطنين. فين غادين بهاد سياسة تكميم الافواه. ولت الي دوا بدخل الحبس. كرهتونا فبلادنا وخا كنحبوها. لكم الله