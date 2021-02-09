السلفي الخطاب يُحذر حاجب من التحالف مع الانفصاليين وخونة الوطن

حذر الحسن الخطاب، المعتقل السلفي السابق، محمدا حاجب، المعتقل ضمن قضايا الإرهاب والتطرف والمقيم حاليا بألمانيا، من التحالف مع “خونة الوطن” و”الانفصاليين” وأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي شريط مصور جديد، نبه أمير تنظيم “جماعة أنصار المهدي”، التي تم تفكيكها في سنة 2006، المعتقل السلفي السابق إلى خطورة أن يضع يده في يد “خونة الوطن الذين يريدون إشعال نار الفتنة في المغرب”، مستغرباً: “كيف تضع يدك في يد علماني انفصالي في عقله لا يحب المغرب ومؤسساته، ولا يحب أي شيء له علاقة باسم الإسلام”.
ودعا المعتقل السلفي السابق، والذي كان في سجن سلا مع محمد حاجب، الأخير إلى “التعقل والتأمل” والتراجع عن الاتهامات الكاذبة التي يكيلها لمؤسسات البلاد، مشيرا إلى أن المملكة احتضنت وعفت عن الكثير من القيادات التي كانت على نفس منواله.
وخاطب الخطاب حاجب قائلاً: “أذكر غيرتك على المغرب، لقد سبق أن أخبرتني بأنك لن تمس المغرب بسوء يوما ما؛ لكن ما الذي غيرك وباتت خرجاتك اليوم غير محسوبة العواقب”. وزاد: “تستغلك أطراف معادية للمغرب ومعادية للدين والوحدة الترابية ولقيادة البلد بل وتعادي حتى الأهداف التي تؤمن بها أنت”.
واعتبر المعتقل السلفي السابق أن ما يقوم به حاجب المقيم في ألمانيا “يسيء إلى ملف المعتقلين الإسلاميين ويضر بهم”، مردفا: “الذي وقعت فيه اليوم ليس هو الذي كنت تدافع عنه.. كنت تريد التضحية بنفسك عندما صعدت إلى سطح السجن دفاعا عن المعتقلين، واليوم تسيء إلى القضية بالتحريض والخرجات وتقبر الملف”.
ودعا الخطاب، في الشريط المصور ذاته، حاجب إلى مراجعة مواقفه، وقال: “نختلف في هذا البلد؛ لكن المغرب يضم مجموعة من التلوينات كيف الآن تفرق بين مكوناته. المغرب بلد تعايش لأعوام ولقرون، ويوجد به أجناس وفسيفساء؛ وهو ما يميز الثقافة المغربية على باقي الشعوب”. وأضاف قائلاً: “كيف، اليوم، تريد أن تكسر هذا المزيج الذي دعا إليه الإسلام الذي يدعو إلى الأمة الواحدة”.
وأوضح الأمير السابق لتنظيم “جماعة أنصار المهدي”: “الخطير هو أنك اليوم تستعين بأناس يكرهون الإسلام ويريدون هدم قيم ترسخت داخل المجتمع”، مشيرا إلى أن “الذي يريد أن يشتت ويفرق هذا الوطن هو خائن للأمة وللوطن وللمؤسسات”.
ودعا الخطاب، في “وصية” قال إنها من أخ إلى أخيه، حاجب إلى التوقف عن هذا “العبث”، محذرا إياه من أن “كثيرا من الناس الذين قد يصفقون لك في الغد الكل يفر من حولك”.
وخلص الأمير السابق لتنظيم “جماعة أنصار المهدي” إلى أن حاجب “يقود سفينة لا قعر لها ولا نهاية لها”، داعيا إياه إلى “التأمل” قبل أن يخسر بلده المغرب.
لنكن واقعيين شخص تعرض لاعتقال والتعديب الوحشي وبعد أن رجع لالمانيا المحاكم الالمانية برءته من جميع التهم التي سوجن وعودب بسببها في المغرب لدالك ما يقوم به حاجب وغير حاجب يتحمل المسؤولية عنه المخزن
انتم رهائن ضباط مخابرات خونة تؤدون و تتناوبون ادوارا محددة منكم من تمت مساعدته على الهجرة كورقة ضغط على الدولة و منكم ارانب تتسرب فرادى و هذا رابعهم و ما دخل المخابرات السويسرية يوم قال الزفزافي انها تمنع تقاربه و من معه من الاسلاميين الى المخابرات او الدولة و محبة الوطن ليست لعبة للمزايدة و هي مكسب ثمين و غال جدا و بمحبتنا للوطن اعجزتكم حدود المهانة و هذه الحقيقة لكن دينكم العناد مانعكم لهذا تنفرون يا بوفالوس
شكرا للأنتيرنيت التي فضحت كل شيء
شكرا لكورونا التي كشفت المستور
شكرا للأمطار التي أبانت هشاشة القوادس
شكرا للعقل المتنور الذي به نميز بين الطيب من الخبيث
إيتوب على اليوتوب…
يجب أن توجه نفس الخطاب إلى السلطات المغربية بعدم فتح المجال لمثل هؤلااء بإصلاح القضاء و حل ملف الحقوقيين و الصحفيين مثل بوعشريين والريسوني ومنجيب… والزفزافي ورفقاؤه .
اسمحوا لي بداية لاسالكم من يكون هدا الحاجب والله لا اعرف من يكون حتى ان المقال او رسالة صاحبه جعلت منه بطلا قوميا له من الانصار ماقد يجعل تمرده يشكل خطورة على البلد …
Et depuis quand un terroriste a défendu et protégé son propre pays? n’est ce pas le Dollar et l’Euro qui l’intérèsse…? le Maroc est plus fort que les imbéciles sans moral
السيد عايش في ألمانيا و نعيمها و كيقولك العلمانية و الكفار،،،،يخخخ على عقلية.
وهل المخزن بحب الإسلام ويدافع عن الإسلام ؟
سياحة جنسية وخمارات و قنوات تلفزية تبث السموم و ذعارة و بيذوفليا والظلم باامحتكم والتفقير و ترك المووطنبن يموتون أمام أبواب المستعجلات
بكل صراحة المخزن هو من يصنع الإنفصاليين و المتمردين
التعذيب السيبراني .. جريمة العصر المسكوت عنها
هذه التقنيات تم عبرها رصد وتسجيل جريمة قتل خاشقجي وريجيني بالصوت والصورة والكل يدرك أنه أصبح بالإمكان تتبع أي شخص على وجه الأرض بسهولة ويسر، ولكن عند الحديث عن جريمة التعذيب السيبراني يخرس الجميع أو يتهمون الضحية بالجنونّ.
حنان محمد السعيد
على من يكذب العثماني وصحبه !
راهنوا على حصان خاسر جرعهم الخيبات حوالي عشر سنوات. ومع ذلك مازال قياديوه ينشرون الأضاليل في محاولة يائسة لطمس الحقائق
اسماعيل الحلوتي
حاجب أو غيره.
فاليعلم كل من سولت له نفسه مس حبة رمل بسوء من المغرب أرض الشرفاء فإن المغاربة الاحرار كلهم ” حموشي ” فنحن له بالمرصاد قبل أن يرتد له طرفه ويكون مصيره وراء القطبان.
سبحان الله كلام هذا السفلي ككلام السفلي الفزازي وكم دفع لكم المخزن لكي يخرجون من جحوركم وتنشرون المغالطات ندعو الله ان بنتقم منكم فالدنيا قبل الاخرة
أودي مابقينا عارفين تشي حاجة فهاذ البلاد هالسلفي هالجهادي هأبو حفص هالعدل والإحسان هالعدالة والتنمية هاالتماسيح هالخونة كثرة السميات وشي تكذب شي وشي تحرم وشي تحلل اش غادي نقول ديري مابغيتو فالبلاد لقيتها سايبة الفلوس موجودة مثلو علينا وقادو السيناريو والمونطاج حنا بركة علينا نتفرجو وألي ݣال المسرحية خايبة او الممثلين معجبوناش ارى ضهرك لعصا إما تكون معانا أو ضدنا .
حظر تجوِّل.. فيلم جريء يفضح المسكوت عنه.. ويعرّي القضايا المحجوبة
هذه الجمل القصيرة المعبّرة تُغني عن كثير من المشاهد النمطية المباشرة التي تكشف المحجوب، وتفضح المسكوت عنه.
عدنان حسين احمد