السل ينخر أجساد المغاربة وسط مطالب برفع ميزانية محاربة الداء

أعلنت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل أن هذا الداء مازال يشكل مشكلة صحية عمومية في المغرب، خاصة بكل من جهة الدارالبيضاء الكبرى وتطوان طنجة والرباط القنيطرة، وفاس مكناس ومراكش أسفي وسوس ماسة ودرعة تافلالت.

وقال الحبيب كروم، رئيس الجمعية، إن الأرقام المسجلة في خط تصاعدي، فآخر الأرقام الرسمية للمنظمة العالمية للصحة تشير إلى أن المغرب سجل 31536 حالة، منها حالات جديدة وحالات انتكاسات، بنسبة 97 حالة لكل 100000؛ أما عدد الوفيات فيناهز 3000 وفاة سنويا.

وأضاف كروم: “نظرا لما تشكله هذه الأرقام المقلقة من خطورة على صحة المواطنين المغاربة يتوجب العمل بتضافر الجهود بين القطاعات الحكومية لمحاربة داء السل والسل المقاوم للأدوية والسل شديد المقاومة، والعمل على الرفع من ميزانية البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، التي تسجل عجزا يقدر بـ37 بالمائة، وتبلغ 41 مليون دولار أمريكي”.

وزاد المتحدث ذاته: “يجب العمل على محاربة المحددات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بداء السل، كالفقر والبطالة وسوء التغذية والسكن غير اللائق، وتفعيل البرنامج الوطني لمحاربة داء السل والخطة السريعة لتقليص من نسبة الإصابة به؛ مع وضع مخطط لتعزيز المراقبة الوطنية حول السل بالمغرب وتوفير برنامج إلكتروني للمراقبة، وإجراء دراسة وجرد وطني للكشف عن حالات السل المكتشفة التي لم يتم الإبلاغ عنها، مع إجراء دراسات استقصائية وطنية للسكان حول مدى انتشار المرض، دون إغفال إيلاء عناية خاصة لمرضى السل المصابين بالعوز المناعي البشري، خاصة في الظرفية الحالية، حماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا القاتل”.

وحسب الهيئة ذاتها فإن السل مازال أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم، إذ يسبب يوميا هلاك أكثر من 4000 شخص، واعتلال ما يقرب من 30000 شخص آخرين، علما أنه مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه.

ويأتي هذا تزامنا مع اليوم العالمي لداء السل، الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، من أجل إذكاء وعي الشعوب بالعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة للسل، وتكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء وبائه في العالم. واختير هذا اليوم لتخليد ذكرى اليوم نفسه من عام 1882، الذي أعلن فيه الدكتور روبرت كوخ اكتشافه للبكتريا المسببة للسل، ما مهد الطريق لتشخيص هذا المرض وعلاج المصابين به.