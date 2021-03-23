السماح للجمهور بحضور لقاء "الأسود" و"المرابطين"

وافقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) على حضور الجمهور مباراة المنتخب الوطني ضد مضيفه الموريتاني، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا “الكاميرون 2021”.

وحددت “الكاف” عدد الجماهير المسموح لها بالتواجد في المدرجات خلال مواجهة “الأسود” ومنتخب “المرابطون” في 900 مشجع.

وتقام المباراة في 27 مارس الجاري، وتندرج ضمن خامس جولات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا بوروندي وإفريقيا الوسطى.