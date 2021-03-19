"السمسرة" تجر شخصا بوادي زم إلى الحبس

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، الخميس، شخصا بـ47 شهرا حبسا نافذا من أجل النصب وتعاطي السمسرة وجلب الزبائن.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المدان، الذي توبع في حالة اعتقال، كان يوهم المتقاضين بقدرته على التوسط في القضايا الرائجة بالمحاكم.

وأضافت المصادر ذاتها أن الإدانة بالحبس النافذ 47 شهرا والغرامة النافذة 5000 درهم، تأتي في إطار “تخليق منظومة العدالة، ومكافحة أوجه الفساد، ممن يتربصون ويوهمون المتقاضين بالقدرة على التوسط والقدرة على استصدار أحكام بالبراءة، أو بتخفيض العقوبات التي ستصدر في القضايا الرائحة”.