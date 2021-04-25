السموني: إسبانيا تتحمل مسؤولية استقبال غالي

أدان الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السموني “استضافة الجارة إسبانيا مجرم الحرب إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، وذلك في سلوك متناقض تماما مع ما يقتضيه التعاون بين البلدين وحسن الجوار، ومع الأعراف الدولية”.

وقال الشرقاوي السموني إن “المعني بالأمر مرفوعة ضده شكايات وعرائض أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ارتكابه جرائم حرب في مخيمات تندوف، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بإسبانيا”.

وأضاف أن “إسبانيا ارتكبت خطأ فادحا أمام المجتمع الدولي عندما استقبلت الشخص المذكور بهوية مزورة، وعدم إخبار السلطات المغربية بذلك، في تحد للعلاقات بين البلدين التي ينبغي أن تكون مبنية على التعاون والصدق والشفافية”.

وأكد السموني أن “السلطات الإسبانية تتحمل مسؤولية قانونية ودولية، خاصة عندما استضافت شخصا متهما بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولم تقم بإعمال مسطرة الإحالة على القضاء في حقه أمام المحكمة الجنائية الدولية”.