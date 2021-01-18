"السنة الأمازيغية" تعيد إلى الواجهة دور خطباء المساجد في تبديد الكراهية

تفاعلت إحدى خطب الجمعة مع النقاش العام المتعلق بالاحتفال برأس السنة الأمازيغية، بعد دعوة “مشايخ” ذوي نزعة متشددة إلى “تحريم” الطقوس العرفية الخاصة بيوم “إيض يناير”، ما جعل الخطبة تلقى إشادة كبيرة من لدن المواطنين المغاربة.
وأعادت “خطبة السنة الأمازيغية” تسليط الضوء على الدور الأمني والتثقيفي الذي تضطلع به المساجد في زمن التطرف الديني، حيث يسعى بعض “المشايخ” الذين يمتحون من المرجعية الوهابية إلى غرس بذور الكراهية وسط المجتمع المغربي، الذي تتعايش فيه جميع الثقافات والأديان عبر التاريخ.
وبالنظر إلى تزايد فتاوى التحريم من خارج الإطار الديني المؤسساتي، صار لزاماً على المساجد أن تواكب النقاشات المجتمعية التي تُحدث جدلا كبيرا في الأوساط الافتراضية، بغية دحض التوجهات الدينية المتشددة، عوض الاكتفاء بتكرار خطب منبرية تتناول مواضيع “مستهلكة”.
وفي هذا الإطار، قال رشيد أيلال، كاتب مغربي متخصص في الشؤون الدينية، إن “الخطبة المتداولة تبرز الدور المحوري للمساجد في التوعية، فمن شأنها رتق الفرقة التي يريد أن يصنعها المد الوهابي بالمغرب، بعدما انتشرت بعض الفتاوى التي تتلبس لبوس الإسلام، ما يتطلب مواجهتها باجتهادات أخرى من داخل المنظومة الإسلامية”.
وأضاف أيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “دور المساجد ما زال مغيّبا في الوقت الذي ينبغي أن تشكل فيه الثقافةَ البانِيَةَ بدل الهدامة”، مبرزاً أن “المغاربة كان يلجؤون قديما إلى المساجد لحل مشاكلهم، غير أن تفشي المد الوهابي بها، حوّلها إلى وسائل للتحريض على الكراهية والعنف”.
وأوضح الكاتب أنه “يجب إرجاع الدور الإيجابي للمسجد في تشكيل المواطنة وخلق البعد الإنساني، وتدعيم مصالحة المغاربة مع الثقافات المتنوعة، التي تشكل الأمازيغية رافداً كبيرا من روافدها”، ثم زاد متسائلا: “أي حكمة في تكفير تسعين بالمائة من سكان المغرب لأنهم احتفلوا فقط بثقافتهم؟”.
وأورد المتحدث أن “الاحتفال برأس السنة الهجرية لا علاقة له بالإسلام، حيث يعترف هؤلاء المشايخ أنفسهم بأن التقويم الهجري أحدثه عمر بن الخطاب، وبالتالي فهي دعوة إلى تشجيع الثقافة العروبية ضد الثقافة الأمازيغية، فيما المغاربة في غنى عن هذه الصراعات لأن ما يجمعهم هو الوطن الواحد”.
هاذ الشيوخ كيجبدو غير الصداعات لي حنا ممحتاجينش ليها.. كنتمنى ميكونش شي تأتير على الجيل الصاعد من عقلية و اديولوجية قديمة من فتاوي الشيوخ
هل منكم من يشرع لي متى كانت هده السنة الأمازيغية.
هل منكم من الأمازيغ أن يحدثنا عن المستقبل .
متى توفي إبن كيران؟
مادا حدث للعثماني؟
هل ستنتهى قصة كورونا؟
لي بغى يفرض السنة الامازيغية والاحتفال بها هو لي بغى يدير الكراهية بين الناس،الحمد لله كاين الاسلام لي فيه ما يجمعنا وهاد الناس تايقلبو غير على ما يفرقنا .
الكراهية كلمة خطيرة، في الدين الإسلامي هناك حلال و حرام ، الحلال بين والحرام بين وكيفما كان الأمر يجب تقديم الدليل والحجة من الكتاب والسنة، ولا علاقة للأمر بالإثنية العرقية، وأخيرا الأمازيغ ليسوا ب 90 في المئة عددهم 14 مليون. وللتوضيح فقط من رأيي الشخصي لا يجب الإحتفال بأي رأس سنة كيف ما كانت سواء ميلادية، هجرية، امازيغية أو صينية.
ما هي الوهابية اتقوا الله في انفسكم الوهابية ليست حزب الوهابية اتلقوها الاتراك على الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الذي كان يدعو إلى التوحيد كان يدعو الى دعوة الأنبياء
ان اختراع ما يسمى بالسنة الامازيغية مجرد مناكفة هوياتية يسعى منها بعض النشطاء الأمازيغ المتطرفين للبحث عن هوية مقابلة للهويات المخالفة، ففي مقابل اللغة العربية تخترع لغة أمازيغية معيارية موهومة لا يعرفها أحد الا مخترعوها، وفي مقابل العلم الوطني المغربي يخترع عَلم خاص لا يعترف به إلا القلة من النشطاء المتعصبين، وفي مقابل الوطن المغربي ينادى بالوطن الامازيغي تامزغا وفي مقابل الحرف العربي هناك تيفيناغ وفي مقابل السنة الهجرية تخترع السنة الأمازيغية .
لقد تكلمنا ووضحنا ان مرجعيتنا الدينية مستمدة في المذهب المالكي السني،فحذار من مغبة التهجم او الانصياع مع مذاهب اخرى قد تأجج الوضع والمشهد الديني ،في خضم هذه الأحداث التي يشهدها المغرب بيت مؤيد و معارض حول خطب يوم الجمعة ،فمادامت اللغة الأمازيغية معترف بها وطنيا لا دوليا ،هذا حتما سيقود اخواننا المواطنين الأمازيغ المطالبة بتخصيص لهم اضعف الايمان مساجد لخطب يوم الجمعة ، وفقهاء أمازيغ و ملاعب كرة القدم أمازيغ ،كما كانت تفعل انجلترا بالسود في جنوب افريقيا المستعمرة . نتمنى ان تكونوا منتخبات في جميع الرياضات لثمتيلينا في المحافل الرياضية الدولية
الشيوخ او الدوعات في هذا الزمان لم يعد يتق فيهم احد،لي داعي فتاوهم وافعالهم الغير المسؤلة و التي تؤدي لتخريب عقول بعض المسلمين.
بعد طرد فرنسا من الجزائر
أسس قبائلايان و فرنسي المعهذ البربري في باريس
هذا المعهذ صنع لنا الخزعبلات و الكذب
حولوا كلمة ” بربر ” إلى أمازيغ
” كلمة الأمازيغ حديثة العهد، أما سكان المغرب الأصليون هم البربر، سكان سوس و الأطلس و الريف، و أظن أني منهم لكن منطقتي “تعربت” بعد الفتوحات الإسلامية، أبلغ 60 سنة و لم نسمع في صغرنا أبدا بسنة بربرية، بل كنا نعرف فقط السنة الفلاحية.
صنع كتابة للهجات بالرموز الفنيقية
ثم
صنع لنا هذه السنة الكاذبة
و التي هي أصلا بداية السنة الفلاحية
فربطوا بداية السنة الفلاحية مع فرعون مصر
وصنعوا لنا رقم بداية السنة
هذه خزعبلات لا يصدقها حتى المجانين
ثم إنتقلت هذه العدوى من الجزائر إلى المغرب
وأصبح بعض ” الحركيون ”
يرددون مثل الببغاء الخزعبلات التى صنعها الجزائيون في المعهد البربري
وهاوم الآن
يرغمون الأميين على طبخ العصيدة ثم الذهاب إلى البرلمان
ويلبسون لباس مرسوم فيه ” بوبريص ” .
إنها خزبولة كبيرة مصنعة من طرف عصابة كاذبة
الاسلاميين ليسو ضد آلبربر المغاربة بل ضد الاحتفال بما يسمى بالسنة ا
نتمنى أن لاتبدأ الفتتة بالسنة الأمازيغية وتنتهي بالوطن الأمازيغي، من هاذي الگارو
هذا تضليل للراي العام من طرف بعض الاعلاميين هذه الفتاوى التي تحرم الاحتفال بالسنه الميلادية وبالسنة الهجرية وبالمولد النبي وبالسنة الفلاحية صدرت من بعض العلماء قبل ان يتم تمزيغ السنه الفلاحية في فرنسا سنة 1962 من طرف الأكاديمية البربرية المشؤمة.
إن البرابرة الأحرار الشرفاء وأنا منهم بريئون مما تهدف إليه هذه الشرذمة المسترزقة من ماماها فرنسا والتي التي صنعت المعهد البربري بباريس لصناعة المشاكل تنفث السم في العسل. حذاري من الانجرار وراء مساعيها التي تهدم كل ما هو وحدوي وتزرع الفرقة والشتات بين الإخوة المغاربة المسلمين، ظاهرها صفاء وباطنها عداء ولم تعد دغدغة المشاعر تنطوي على عاقل.
لم نشهد من اجدادنا وآباءنا قط إلا ما يزكي أطروحة نشر وتقوية أواصر المحبة والتعاون بين المسلمين ولم نتلق منهم سوى تعاليم الدين السمحة ونبذ الفرقة ولم نسمع منهم ما يفرق بين المرء وزوجه.
نحن والعرب إخوة وكالجسد الواحد.
وكما قال صلى الله عليه وسلم : ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر”.
إن هذا ما يحدث في الجسد الحي الصحيح ، أما الأعضاء التي لا تستشعر آلم بعضها ولا تنتهض لدعمه هي في الحقيقة أعضاء ميتة لا حياة فيها ولا خير ولا منفعة ترجى منها.
وأختم بقوله تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغذ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون” صدق الله العظيم.
السلام عليكم
لا رهبانية في الإسلام.
الدين واضح بين لمن أراده، و لا ننتظر المشايخ ليبينوا للناس دينهم أو ليدخلوهم الجنة.
أصبح الدين تجارة، فالفتاوى بالمقابل، الرقية بالمقابل، حتى الصلاة بالناس و الأدان بالمقابل.
من أراد الدين فلا يسرق و لا يزني و لا يغش ثم يلتزم بالصلاة، أما الصلاة وحدها مع السرقة و الغش و الرياء و النفاق … فلا صلاة له.
قالها الرسول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر فلا صلاة له.
هل نريد خيرا لهذا البلد وسائر بلاد المسلمين ؟سجال عقيم يدور رحاه منذ زمن بعيد ولعل اقربها الظهير البربري و محاولة الاستعمار الغاشم التفرقة بين أبناء الوطن بين الامازيغ و العرب و اليوم تخرج اصوات و تتعالى ابواقها للاحتفال برأس السنة الامازيغية بين مرحب و رافض والفيصل بينهما هو التحكيم الملكي ولكن هل نختزل فقط تاريخ المملكة المغربية في تاريخ امازيغي قديم ؟المغرب بجغرافيته اقدم بكثير وجود الامازيغ او الامم السابقة التي استوطنت المغرب و علماء التاريخ وحدهم من يعرف او يحددون الأجيال السابقة و اثارهم و بالتالي لا يجب فرض الاحادية القطبية و التعصب من اجل تاريخ لا يفيد الاجيال الحالية في شيء سوى التفرقة و التعصب و الإنفراد ففي الوقت وجب التفكير فيه في مصلحة الوطن و تقنين الأعياد الوطنية لما فيه مصلحة الوطن و المواطنين نرى طرفا اخر يريد الاحتفال بعيد و كان الايام ستصبح في المغرب كلها اعياد للراحة و الاستجمام مع العلم ما تخلفه من ضياع الوقت و حقوق الناس.والحري و الانسب للجدال هو إصلاح الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية بين افراد الوطن للانتصار فقط عن الحرمان و الفقر و البطالة و الجهل.
بدأ البربريون المتعصبون للنزعة البربرية المعادون لعروبة المغرب العربي التمهيد للاحتفال بالسنة الأمازيغية المزعومة يوم 12 يناير ـــ كانون الثاني 2021 ، ويطالبون دول الجزائر والمغرب على الخصوص بإصدار قانون عطلة. ومن الغريب أنهم يبنون سنَتهم المزعومة على أخطاء تاريخية مضحكة، فالبربريست يسخّرون الكذب لتمرير مقولاتهم الكاذبة. ويقولون بأن السنة الأمازيغية أقدم من التقويم الميلادي ومن التقويم الهجري ، وتحمل هذه السنة تاريخ 2965 ، أي أنها تبدأ سنة 950 قبل الميلاد السنة التي جلس فيها الفرعون ششنق الأول على عرش مصر، وإذا قمنا بعملية حسابية وجدنا ما يلي: 950+2015 =2965، وهم يلحون على اعتمادها رسميا كعيد يعطل فيه العمل
هادي كذبة باينة يابربر
لا يوجد عرق إسمه أمازغ و لا توجد سنة إسمها أمازغ
الأمازيغ فوق ارضهم والبتالي ليسو محتاجين الى اي خطيب او الى شخصيه اخرى مهما كانت نفوذها في هذه البلاد لكي يحتفلو بالسنه الامازيغيه او من أجل احياء تراثهم وتقاليدهم التي ورثوها عن أجدادهم منذ آلاف السنين.
هذا الشي لي كان بقا لينا نسمعوه.
الحقيقة انها سنة فلاحية بتقويم غريغوري قديم ولا علاقة لها بشيشناق الليبي وتخليدها سيولد تمزيقا للهوية المغربية وتزكية للاساطير
منافقين تنتقدون إحتفالات الأمازيغية وأنتم تحتفيلون بسنة الميلادية وما علاقتنا بأعياد النصارى وهل يحتفيلون النصارى بأعيادنا الدينية ههههه تحليلون ماتوريدون وتحرمون ماتوريدون تهتمون بتقافة الغير وتنسون تقفتكم نعن علينا احتفال بسنة الأمازيغية
السلام عليكم
لما أصبح المسجد مجالا للمزايدات والصراعات فقد فقد هيبته ودوره الذي وجد عليه ، حيث أصبحت شردمة من الناس يتشبتون بأشياء تافهة لا قيمة لها في الوقت الراهن ، لذلك أقول لهذه الفئة من الناس حسبكم ، كفى من التفرقة بين المغاربة فهذا الفكر الإديولوجي هو الذي كان سببا في تكوين جبهة لبوليساريو وحرمان هذه الأخيرة فئة من المواطنين في حق العيش الكريم فهل من معتبر ،
وأقول لمن يستغلون المنابر لتمرير هذه الأفكار إتقوا الله فالمساجد بريئة مما أنتم فاعلون.
هذا كلام معقول شكرا لكاتب المقال الذي نقل لنا كلام السيد رشيد أيلال,ننتظر من المساجد أن تعود الى دورها الأساسي في ترشيد المغاربة ولم اللحمة والدفاع عن تقاليدنا وعاداتنا المغربية الأمازيغية,عوض نشر العنف والأرهاب الذي يقوم به الطابور الخامس لعقائد مشايخ الفرقة الوهابية الشرقية التي تسللت في الستينات والسبعينات من القرن العشريف بسبب النزاعات السياسية على الساحة المغربية آنذاك.لا مكان للتشدد الديني،لا للظلاميين لا لناشري الفتن والتفرقة, عاش المغرب الأمازيغي بهويته الأمازيغية ولغته الأمازيغية بلهجاتها وتقاليدها وعرفها العريق جنبا الى جنب مع العربية كلغة ودرجتها المغربية المشحونة بالأمازيغية,احياءا للسنة الأمازيغية 2971 من التقويم الأمازيغي لشعوب شمال افريقيا
انها سنة الحساب كسائر الحسابات ومن يتكلم عن نبذها أو انكارها او انها منافية للدين أو لا يجب الاحتفال بها لا يريد لهذا البلد الا الفتنة وزعزعةالاستقرار فيه ويسعى إلى التفرقة والفرقة بين طينة هذا الشعب سواء كانوا المنادون بها خطباء أو علماء أو أئمة أو ساسة أو ذوي الأصول الأمازيغية أو العربية .
للاسف بذل مايشتاغلو الناس على التحصيل والعلم ومسايرة العصر تكنولوجيا بموازات قيمنا الدينية السمحة الانسانية تنلقاوهم شف الله قدركم خاشيين راسهم فالارض بحال النعام وكيقولو تفرقة بلاميحس و حيث المغرب فيه الشلح والعربي وحتى اليهودي وعمرنا مافكرنا من زمان بنعت هذا عن هذا وجاو دابا لخلق الفثن ولي كيسمح لهم ولا لغيرهم بالاحتفالات المشروطة هو لي عليه الوزر اما السنة او العام واحد باش عايشين وباش كنخدمو هجري ميلادي فقط الى الابد شوي من الصرامة من اجل السلامة احتافلو كيف بغيثو هالامازيغية وعذا الحسانية وبعدها اليهودية وربما يتولد منهم مولود جديد هههههههوحتى هو يطلب السنة ديالو وحينها اش غادي ديرو كتشتتو الهوية ديالنا
من أين أتيتم بمصطلح (بعض المشايخ) ؟ هل عندكم إحصاء لذلك ؟ وهل أنتم تصلون الجمعة أصلا ؟ ليكن في علمكم أن خطيبا واااحدا وواحدة فقط ثم فقط وفقط هو من ذهب التيار وذهب مع الحركة الأمازيغية وهذا معروف عنه الشذوذية والفقهاء يحرمون هذا الاحتفال لأنه مرتبط بوثن وفرعون كافر لا علاقة لنا به
متى كانت الخطب عفوية وتناقش مشاكل المجتمع اغلب الخطب عبارة عن مواضيع سياسية من تقديم وزارة الاوقاف وكل من خرج عن النص يتم توقيفه فورا وأغلبها مواضيع سياسية يستغلون ومن لغى فلا جمعة له ليسمعوننا ما يريدون من اخبار وطنية بصيغة دينية. ولهذا فانه لا يمكن بتاتا ان يجرأ اي خطيب في الخوض في موضوع الا بموافقة وتزكية وزارة الاوقاف
الاعياد عند المسلمين لها ضوابط فالمسلمون المغاربة لا يمكن أن نحتفل بعيد فرعوني .
فنحن مسلمين وديننا الاسلامي يحرم ذالك.
لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وقوله صلى الله عليه وسلم كل ما كان من أمور الجاهلية فهو تحت قدمي موضوع.
ان كنت تعتقد أن عدد الامازيغ في المغرب هو 14 مليون نسمة فهذا هراء، بالله عليك ان عادا بنا التريخ الى الوراء شيئ ما اي قبل الإستعمار الفرنسي كم هو عدد الناطقين بالدارجة؟
هل يعقل بأن الوافدين ( قبيلتين لا يتعدى عدد افرادها 100فرد بجمالها وحميرها وكلابها) اصبحت هي الأغلبية في المغرب.
هل تعلم بان جريمة تعريب اللسان لا تغير الهوية.
كفانا من كثرة العطل اتمنى ان تلغى جميع عطل راس السنة أكانت هجرية ام ميلادية ام امازيغية وكيف ما كانت هويتها وطاءفتها فنحن مسلمين تحت قيادة صاحب الجلالة ملك البلاد والسلام
ألواننا والسنتنا مختلفة وزاهية، نحبها ونفتخر بها من عربية وامازيغية وحتى فرنسية وإسبانية أحيانا، من طنجة للكويرة نحن هم نحن، المغاربة وما ادراك ما المغاربة. نحترم الآخرون مهما اختلفوا عنا فنحن شعب متعايش مسالم متسامح لنا ما لنا وعلينا ما علينا ونطمح بأنفسنا إلى الأفضل في إطار شعب ودولة وأرض متماسكين ومنسجمين فيما بيننا. نحن المغاربة.
كان على هذا الخطيب ان يبين للشعب المغربي الحضارة الامازيغيه الكبيرة وان يحترمو هذه الشرذمة التي تدعو إلى تمزيغ السنة الفلاحية وان يستجيبوا إلى مطالبهم المشروعة.
أي جهل أكثر من هذا لقد تعلمنا في السنوات الأولى ابتدائي
أن سكان المغرب الاقدمون هم البربر. والمغاربة شعب واحد فيهم ريفي وسوسي وشلحي دكالي وووو فلماذا تفرقو بين أبناء الوطن الواحد اتقو الله فيما تقولون وتكتبون فأنتم مسؤولون عنه يوم القيامة.
الحل سهل. ما عليكم إلا اللجوء إلى رجال الدين المأجورين والمحترفين في تأويل الآيات والأحاديث بما تهوى أنفسهم وأنفس أسيادهم وأنفس كل من يدفع لهم بسخاء بالعملة الصعبة من أمثال الجمعيات والبيادق التي تحركها ماما فرنسا وتتحكم فيها عن بعد.
وماذا عن دمج التاريخ العبري في مقررات المدرسة حلال ام حرام؟
احنا المغاربة كلنا أخوة نحب وطننا المغرب ونحب ملكنا وقد نختلف في عدة اشياء لكن المغرب من طنجة إلى لگويرة وشعار الله الوطن الملك يجمعنا ويوحدنا ويجعلنا كلمة واحدة وصوتا واحدا وجسدا واحدا رغم محاولات كل الاعداء المتربصين…
لا شيوخ ولا هم يحزنون.هم جماعة بتفكير اقل واستيعاب محدود وفهم قاصر وجدوا في الدين حرفة للكسب لا اقل ولا أكثر.
هذه الأمور المتعلقة بالدين يجب أن تحد بالقوانين حتى لا يقفز كل من هب ودب على الشأن الديني ويتخذه مطية لنفث سموم جهله وكساد فكره.
الدين إرث جماعي لا يمكن ان يحتكره أحد أو أن يتكلم باسمه،لهذا يتطلب التعامل معه بما هو جماعي وليس بالفردي ،الشيوخ ما عليهم الالتزام بحدودهم الشخصية ولا حاجة لاستقوائهم بالدين.اليوم ليس كالبارحة،انتشار العلم والثقافة والتعلم لا يترك لأحدهم ادعاء العلم والمعرفة.
الحركيون بيرببر و الوثنية
ٱليست رايتهم راية وثنية؟ ألا يتخذون أبوبريص رمزا لهم للدلالة على الرحوع إلى ماقبل الإسلام حيت كان الأمازيغ قبل الإسلام كسائر الشعوب يمارسون الشعودة و التكهن و السحر و الحماية من العين بتعليق أبوبريص أعلاَ الباب.
ألم تتخذ الحركة بيرببر الثمانية رموز التي وجدوها بالمقابر وسموها تيفيناغ عوض إستعمال الخط العربي كالفارسية و غيرها؟
ألا تُمجد الحركة بيرببر كسيلة عميل البزنطيين و الرومان الذي مات و هو يدافع على عرشهم في الخطوط الأمامية و هم مختبئون خلف أسوار تونس يرتعشون من جيش المسلمين؟
ألا تدعوا الحركة بيرببر لكراهية الإسلام و حتى لكراهية الأمازيغي المسلم و لو كان إسمه يوسف بن تاشفين أمير المسلمين رافع شأن الأمازيغ الأحرار و مؤسس مدينة مراكش و قاهر اوربا الصليبية (معركة الزلاقة).
ألا تدعوا الحركة بيرببر لكراهية الشرفاء العرب أحفاد سيدنا إسماعيل ؟.
السنة الفلاحية (التقويم الجلالي) تقويم عربي فارسي شمسى، تقويم مداره الأبراج الفلكية، توصل إليه ، وضعه ثمانية فلكيين مسلمين يرأسهم عمر الخيام 5 قرون قبل التقويم الميلادي.