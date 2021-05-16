السنوسي يكشف جديد قضية "الداخلة والقاسمي"

أفاد جمال السنوسي، رئيس عصبة الهواة لكرة القدم، بأنه تم تعيين لجنة للتحقيق في الأحداث غير الرياضية التي عرفتها المباراة التي جمعت الاتحاد الرياضي القاسمي بمضيفه مولودية الداخلة، الأحد الماضي، لحساب الجولة الـ21 من بطولة الهواة.

وقال السنوسي في تصريح خص به “هسبورت”: “لا يمكن أن تمر هذه الأحداث التي تسيء لسمعة كرة القدم الوطنية مرور الكرام، لقد تم تعيين لجنة مختصة لفتح تحقيق في هذه الواقعة وتحديد الأطراف المسؤولة عما حدث، وذلك بتنسيق مع اللجان القضائية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.

وأضاف قائلا: “سيتم استدعاء المعنيين بالأمر من جانب الفريقين معا، بالإضافة إلى معاينة تقرير حكم اللقاء والوقوف على أدق التفاصيل لتحديد هوية المذنبين وإنزال العقوبات اللازمة، وذلك من أجل الحفاظ على الروح الرياضية بالملاعب المغربية، تماشيا مع التطور الكبير الذي تعيشه كرة القدم الوطنية”.

وكانت مباراة مولودية الداخلة واتحاد سيدي قاسم قد شهدت أحداثا “مؤسفة” تبعد كل البعد عن الروح الرياضية، ما تسبب في إصابة العديد من اللاعبين بجروح متفاوتة الخطورة، خاصة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها اللاعب أيوب الداودي.

وناشد حمزة الموشوم، عميد فريق الاتحاد القاسمي، في تصريح سابق لـ”هسبورت”، فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، فتح تحقيق في الأحداث التي عرفها اللقاء والتي تسيء للكرة الوطنية، مؤكدا أنه وباقي زملاءه يتمنون ألّا تمر هذه الأحداث مرور الكرام.

يشار إلى أن اللقاء قد انتهى لصالح المولودية بهدفين دون مقابل، وعرف طرد مدرب الفريق القاسمي ولاعبيه الحمداني والمنصوري.