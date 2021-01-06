السودان يوقع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وقع السودان، الأربعاء، اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل وحصل في الوقت نفسه على مساعدة مالية من الولايات المتحدة صارت متاحة بعد سحب الخرطوم مؤخراً من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وخلال زيارة قصيرة للخرطوم الأربعاء، وقع ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، اتفاقية تتيح للسودان الحصول على تسهيلات تمويلية تزيد عن مليار دولار سنويًا لمساعدته على سداد ديونه المستحقة للبنك الدولي.

ووقعت هبة أحمد، وزيرة المالية السودانية، ومنوتشين، في الخرطوم، “مذكرة تفاهم لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي”.

وجاء في بيان للوزارة أن “هذه المذكرة ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي، لأول مرة منذ 27 عامًا”.

وفي الوقت نفسه، وقع السودان، الأربعاء، مع الولايات المتحدة ما اصطُلح على تسميتها “اتفاقات أبراهام” التي وافقت بموجبها الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، حسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم.

وكتبت السفارة على “تويتر”: “نهنئ الحكومة الانتقالية على توقيعها اليوم إعلان اتفاقات أبراهام، التي من شأنها مساعدة السودان أكثر في مسار الانتقال نحو الاستقرار والأمن والفرص الاقتصادية”.

وأضافت أن “الاتفاق يسمح للسودان وإسرائيل والدول الأخرى الموقعة على اتفاقات أبراهام ببناء ثقة متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة”.