السودان يوقع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل

وقع السودان، الأربعاء، اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل وحصل في الوقت نفسه على مساعدة مالية من الولايات المتحدة صارت متاحة بعد سحب الخرطوم مؤخراً من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وخلال زيارة قصيرة للخرطوم الأربعاء، وقع ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، اتفاقية تتيح للسودان الحصول على تسهيلات تمويلية تزيد عن مليار دولار سنويًا لمساعدته على سداد ديونه المستحقة للبنك الدولي.
ووقعت هبة أحمد، وزيرة المالية السودانية، ومنوتشين، في الخرطوم، “مذكرة تفاهم لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي”.
وجاء في بيان للوزارة أن “هذه المذكرة ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي، لأول مرة منذ 27 عامًا”.
وفي الوقت نفسه، وقع السودان، الأربعاء، مع الولايات المتحدة ما اصطُلح على تسميتها “اتفاقات أبراهام” التي وافقت بموجبها الخرطوم على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، حسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم.
وكتبت السفارة على “تويتر”: “نهنئ الحكومة الانتقالية على توقيعها اليوم إعلان اتفاقات أبراهام، التي من شأنها مساعدة السودان أكثر في مسار الانتقال نحو الاستقرار والأمن والفرص الاقتصادية”.
وأضافت أن “الاتفاق يسمح للسودان وإسرائيل والدول الأخرى الموقعة على اتفاقات أبراهام ببناء ثقة متبادلة وزيادة التعاون في المنطقة”.
لأسف السودان مظلومة و ليس لها حظ فشعبها من ألطف الشعوب العربية
أين أنت يا DZ..إظهر أوبان عليك الأمان ههههه السودان تطبع علاقاتها مع إسرائيل،هل ستعتبرونها هي الأخرى خائنة للعروبة وداكشي ههه.أما أن ألسنتكم تنفث سما وكراهية فقط إن تعلق الأمر بالمغرب.نحن عقدتكم الأبدية بالتطبيع وبغيره.
التطبيع خيانة لله ورسوله والمؤمنين التطبيع هو فقط من اجل الحفاض على مناصب وكرسي حكم لو دام لغيرهم ما وصل اليهم
هنيئا للسودان بهده الخطوة. سنري ماقد توفره لهذا البلد!!! .الا.ااجاسوسية والتمييع والفتن…لا حول ولا قوة الا بالله…
مبروك الشعب السوداني الشقيق خروج من النفق المظلم وضعه فيه النظام عنر البشير مخلوع مجرم الحرب الدول لا تقاد بي الشعارات الايديلوجيات الدينية متطرفة لي بغى الجهاد يمشي فلسطين النظام الجزاءري بغى يحرر فلسطين من الذي منعه يتفضل لمن يخزن الاطنان الاسلحة الخردة الروسية مواجهة المغرب التامر عليه اردوغان بغي يحرر غزة هو اكبر مطبع زار شارون قاله مرحبا بيك في القدس العاصمة الاسراءيل الابدية لم يعترض اردوغان او ينطق كلمة اعتراض زار قبر مؤسس الصهيونية اكبر التبادل التجاري بين الاسراءيل دولة الاسلامية هي ترميا اعترفت بيها سنة 49 سنتين القيام دولة الاسراءيل النكبة فلسطين في راي الخاص الظولة واحدة تحارب الاسراءيل هي الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم المقاومة لبنان وغزة الاسلحة الصواريخ وليس بي الشعارات فارغة حتى لو كلنا مختلفين مع بعض سياستها في المنطقة
هل هناك دولة عربية تستطيع منح السودان مليار دولار سنويا لتدبير شؤونه الداخلية والخروج من الازمة التي يعيشها.؟ لا اعتقد ذلك. ويبقى التطبيع مع اسرائل فيه الفائدة الكبرى للبلاد وللمواطنين. ولا عيب في ذلك ابدا شريطة استفادة المواطن من المساعدات الممنوحة.
(يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا)
الدول العربية تبيع نفسها وكرامتها وعروبتها ودينها وشعوبها من أجل حفنة مال يا حسرة على العرب ذهب القادة الأبطال وتركوا خلفهم الجرذان
سلام : السودان دولة زراعية كبيرة وايسراءيل دولة راءبدة في تقنية الفيلاحة
كيف گايگول المتال .طاح الحك اولقى غطاه هانيءا لي الشعب السوداني على هد التطبيع العقلاني والمربيح .
هنيءا للشعب السوداني الشفيق على ماقم به من احل مصلحة بلاده وشعبه والله المعبن لكم اجمعبن .تحية..من المغرب
يقول الله -تبارك وتعالى: (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا)