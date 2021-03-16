السويد تعلق استخدام "أسترازينيكا" ضد كورونا

السويد تعلق استخدام "أسترازينيكا" ضد كورونا
صورة: أرشيف
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 10:59

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، تعليقا مؤقتا للتطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الذي طورته شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية للأدوية.

ويأتي القرار عقب تقارير في عدد من البلدان بشأن آثار جانبية مشتبه بها، مثل تجلط الدم لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وعلقت السويد استخدام اللقاح لحين الحصول على نتائج تحاليل من وكالة الأدوية الأوروبية، وهي الجهة الأوروبية المعنية في هذا الشأن.

وقال كبير خبراء الأوبئة في السويد أندرس تيجنيل: “هذا إجراء احترازي”، وأضاف أن وكالة المنتجات الطبية السويدية تحقق أيضا بشأن لقاح أسترازينيكا.

وأضاف المسؤول: “هناك معلومات طيبة عن اللقاح، لكن من المهم وقف التطعيم مؤقتا حتى تتحقق وكالة الأدوية الأوروبية في الحوادث المرتبطة به”.

السويد فيروس كورونا لقاح "أسترازينيكا" محاربة الجائحة

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‫تعليقات الزوار

13
  • فؤاد ألمانيا
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:07

    حتى ألمانيا وفرنسا علقت اليوم استخدام لقاح استرازينيكا …..

    15
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  • مواطن شريف
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:09

    ولماذا لم يتم وقفها بالمغرب او هنا غير عطي لمعطي

    43
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  • idane
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:22

    pk le maroc n a pas fait pareil et aucune declaration officielle des responsables de la sante alors que Mr ait taleb donne des interview avec des chaines etrangeres

    mmmmm l9adia fia inna 🙂

    7
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  • لقاح جميع مغاربة
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:26

    جيبوه لينا نستكوه ياك خلصناه، غير دوز و حد سمانة نشوفوا فين وصلات هذ الفيلم الى مكان منوا والوا، نبداو نلاقحوا كلشي،هذي هي فرصة نضغتوا على الهند يعطونا لقاح ديالنا لخلصنا.

    12
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  • الراحلي
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:29

    19 دولة توقف لقاح استرازينكا

    1- ألمانيا

    2- فرنسا

    3- إيطاليا

    4- الدنمارك

    5- أيسلندا

    6- النرويج

    7- بلغاريا

    8- تايلاند

    9- الكونغو الديموقراطية

    10- أيرلندا

    11- هولندا

    12- إندونيسيا

    13- النمسا

    14- إستونيا

    15- ليتوانيا

    16- لاتفيا

    17- لوكسمبورغ

    18- رومانيا
    19-السويد

    10
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  • آمين يارب العالمين
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:36

    في نطري الأمور موسيسة وفيها الربح المالي لأن انكلترا خرجت من الاتحاد الأوروبي لذلك يجب أن يكون هناك اعاقات وكتر الكلام لتخويف الناس ويعملون نفس الشي للقاح الصيني والروسي

    6
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  • mrinimohammed86**
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:37

    من الواضح أن اللعبة مزالت مستمرة بين بريطانيا و أوروبا بعد خروجها من الإتحاد كل دول الاتحاد ستوقف اللقاح

    4
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  • عبده_ الرباط
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:38

    المغرب معني بهذا اللقاح… فيجب على وزارة الصحة اصدار بيان في الموضوع و نهج فعل الدول الأخرى فهناك تخوف من طرف بعض المواطنين و أنا منهم لأني أخذت الجرعة الأولى من هذا اللقاح و في انتظار الثانية…. الله يحفظ و صافي

    7
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  • رأي
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:38

    هذه التلقيحات أصبحت مشكوك فيها و في فعاليتها،نتمنى إيجاد دواء طبيعي

    8
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  • tahamisbahmisbah10**
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:40

    هي خصنا شوكة خاوية نجبدو بها اللقاح لي درنا….

    14
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  • Hayat
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:41

    L europe n utilse pas sinopharme et m m il a suspendu astrazelinca et ils doute sur le Spoutnik russe et ilsn ont aucun vaccin sauf le Pfizer américain qui a u.f chaine de froid complique les nou velles variante se multipli chez eux !tant mieux pour nous j esp qu on aura des doses prochainement de Inde notre stokes a terminer et on ne vaccine que ceux de la 2me doses!

    4
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  • sousoufir**
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:42

    تلقيت الجرعة الاولى و الثانية. بيخير الحمد لله. نتمناو خير.

    15
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  • mouad
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:43

    غريب هذا المغرب
    سبحان الله لم نسمع بأعداد كبيرة لحالات هذا الوباء كما إيطاليا أو البرازيل أو أمريكا …
    كما بعد التلقيح لم نسمع عن أحد تضرر جراء أخد اللقاح حتى جدتي قالت أنها لم يحدت لها أي تغير وأن الأمر عادي بعد جرعتين
    سبحان الله لآلفيروس قضا علينا لا اليقاح اثر فينا .

    11
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