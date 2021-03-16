السويد تعلق استخدام "أسترازينيكا" ضد كورونا

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، تعليقا مؤقتا للتطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الذي طورته شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية للأدوية.

ويأتي القرار عقب تقارير في عدد من البلدان بشأن آثار جانبية مشتبه بها، مثل تجلط الدم لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وعلقت السويد استخدام اللقاح لحين الحصول على نتائج تحاليل من وكالة الأدوية الأوروبية، وهي الجهة الأوروبية المعنية في هذا الشأن.

وقال كبير خبراء الأوبئة في السويد أندرس تيجنيل: “هذا إجراء احترازي”، وأضاف أن وكالة المنتجات الطبية السويدية تحقق أيضا بشأن لقاح أسترازينيكا.

وأضاف المسؤول: “هناك معلومات طيبة عن اللقاح، لكن من المهم وقف التطعيم مؤقتا حتى تتحقق وكالة الأدوية الأوروبية في الحوادث المرتبطة به”.