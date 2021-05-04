"السيتي" يتأهل لأول مرة إلى "نهائي الأبطال"

صعد مانشستر سيتي الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2 / صفر اليوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي.
ولعب النجم الجزائري رياض محرز دور البطولة في تأهل مانشستر سيتي، حيث سجل هدفا للفريق في مباراة الذهاب التي انتهت بالفوز على سان جيرمان 2 / 1 كما سجل ثنائية في الدقيقتين 11 و63 قاد بها الفريق الإنجليزي للفوز اليوم 2 / صفر في مباراة الإياب، ليتأهل مانشستر سيتي فائزا بنتيجة إجمالية 4 / 1.
رياض محرز كريم بن زيمة زين الدين زيدان نهاءي بنكهة جزاءرية
احسن لاعب افريقي وعربي الكبير رياض
هنيئا للفريق. لكن، حنا مالنا؟ اش وصلنا من هذا الإنجاز؟؟؟؟؟ ؟
في انتظار المغربي زياش لقيادة تشيلسي للنهائي
صافي الخليفي غدي يجهل تاني خصوصا انا هاد العام خرج من دوري الأبطال والدوري الفرنسي قريب من ليل المتصدر على بعد جولات قليلة، السيد عندو أجور لاعبيين باهضة أمثال نيمار ومبابي ودي ماريا وإيكاردي والحارس نافاس دون نسيان تراجع أرباح النادي الباريسي بسبب الجائحة ، وهاد الشئ كامل غدي يطلعوا من مشتركي باقة بين سبورت الردئية من حيت جودة الصورة والخدمات المقدمة ، كان الله في عون أصحاب المقاهي من جشح الخليفي، هدوك غير ذنوب متابعي كرة القدم الفقراء، شكرا هيسبريس الجريدة رقم واحد إفريقيا
المهم نجونا تسنامي التطبيل والتهليل والنفخ من طرف الالة الالة الاعلامية الفرنسية الشوفينية الذي كان سيستمر لشهور او لسنوات !!
البطولة الفرنسية ضعيفة جدا بها فريق واحد تفتقد للمنافسة والتنافس وفريق اموال قطر يفتقد لروح الفريق ولاعبين يدافعون عن القميص !!
القطريون بذروا ملياري دولار لاجل بطولة أروبا في اطار مساعدة ساركوزي وبلاتيني وزيدان لقطر من اجل الفوز بتنظيم كاس العالم ويبدو ان المشروع فشل !!
مبارة رايعة ورجل المقابلة هو لاعبنا المغاربي محرز
محرز يصنع المستحيل و يلقي بنيمار و الملايير القطرية خارج دوري الابطال..
هداف الليلة المغربي رياض ( أمه مغربية) يطوي أحلام الخليفي في الوصول الى النهائي الاوروبي
رياض محرز كان رائع، وكالعادة دائما مبدع فريق السيتي فريق كامل لعب جماعي متعطش للأهداف وكوارديولا من أحسن المدربين في العالم برافو مقابلة رائعة
إنه فخر العرب كما نفتخر بلاعبينا
لكنه سيكون وصيفا تماما حتى لو تأهل باريس يان جيرمان فسيكون هو الآخر وصيفا،لأن اللقب يحتاج الى الكاريزمة و الارث و التاريخ والمجد في هذه المسابقة هو ما لا يتمتع به الفريقان المسيطران في الدوريات المحلية فقط (الانجليزي و الفرنسي) بسب اموال الخليج فالفريقان كانا نكرة قبل دخول اموال البترول و الغاز، لكنهما يحتاجان اكثر من المال لتحقيق لقب دوري الابطال..لذلك فإن اللقب ينادي على ملك و سيد الكرة و المسابقة الريال الملكي و ان اقصي وضاع منه فالاكيد انه لن يخرج من ايدي تشيلسي و رفاق زياش لتجربتهم في المسابقة بتحقيق لقب ولعب اكثر من نهائي…
ظهور قوي للاعبي شمال افريقيا في اوروبا. شيء مفرح.
هنيئا للسيتي ورياض محرز قتل أحلام القطري لخليفي ونهائي السيتي والمدريد ملك اوروبا والرايعة عشر في الطريق هلا مدريد
رياض محرز والله إلى من أحسن الاعبين في العالم طريقة ديال اللعب ديالو سهلة ذو تقنيات عالية ودائما تيحمر الوجه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الله يحفظك من العين والحسد
هنيئا لمحرز لاعب موهوب بكل معن الكلمة وهذا فخر للكرة العربية والمغاربية وطبعا لشعب الجزاءري . ونتمنا الحض انشاء الله لاعب حكيم جياش غدا . ورمضان كريم
رياض محرز لاعب كبير ومبدع في مراوغاته الهائلة صراحة يستحق احسن لاعب ايفريقي ولما لا احسن لاعب في العالم محرز مفخرة لكل العرب اتمنى له مزيدا من التألق وشكرا هسبرس
PSG باريز فريق اموال قطر .ومانشيستر اموال الامارات العربية رئيس فريق مانشيستر سيتي هو الاماراتي خلدون المبارك.
لولا الاموال الاماراتية لما كان كوارديولا مدربا لمانشيستر لسيتي.
الاموال القطرية والاموال الاماراتية تلعب نصف نهاية دوري الابطال وهو انجاز ليس بالسهل .
ملاحظة مهمة : اموال مانشيستر يونايتد أمريكية واموال فريق ارسنال امريكية واموال تشيلسي روسية.
عوض ان تنتقد خطة المدرب الارجنتيني ماويتسيو بوتشيتينو تنتقد الر ئيس الخليفي. والمدرب هو المسؤول عن اقصاء PSG.
كل هذا.. لن يشفع له ما قال اتجاه المغاربة ( مع ان امه مغربية ) عقب فوز منتخب ادزاير…إضافة لما صرح به قبل اختياره اللعب لمنتخب الدولة الراعية لمرتزقة بوزبال اللقطاء عرقا و جنسية..
فان نسي لحاسين الكابة ..فنحن لا ولم و لن ننسى .
اوو ما يجيش شي واحد يقول ليا أكذوبة:” خاوا..خاوا ..
فالواقع يكذب التصريحات المجانية الخادعة و لغة الخشب ..