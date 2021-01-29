"السيدجي" ينال تجديد اعتماد شهادة "إيزو 9001"

حصلت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير (السيديجي) على تجديد اعتماد شهادة “إيزو 9001” نسخة 2015 عن نظام إدارة جودة الخدمات المتعلقة بتدبير الادخار.

تجديد الاعتماد، وفق ما أورده الصندوق في بلاغ له توصلت به هسبريس، جاء عقب عمليات التدقيق التي أشرف عليها المكتب الدولي لمنح شهادات التصديق والجودة “TUV Rheinland”، التي يغطي نطاقها الخدمات التالية: الأمانات، المهن القانونية، الادخار المؤسساتي، الخدمات البنكية، صندوق التكافل العائلي، تدبير الشبكات.

ويؤكد تجديد هذه الشهادة، يضيف البلاغ، التزام المجموعة بالتحسين المستمر لآليات اشتغالها، ضامنة بذلك لجميع الزبناء والأطراف المعنية خدمات طبقا للمواصفات والمقاييس العالمية لإدارة الجودة، مع تسليط الضوء على الطبيعة الابتكارية لعروضها وخدماتها.

وتندرج توجهات سياسة الجودة لنشاط تدبير الادخار في إطار رؤية المجموعة في مجال التميز العملياتي، والمراقبة الموطدة للمخاطر وإرضاء الزبناء.

كما يشكل تجديد هذه الشهادة اعترافا إضافيا بالأدوار التي تضطلع بها مجموعة الإيداع والتدبير، القوية بخبرتها في مجال تعبئة وتأمين الادخار خدمة للصالح العام، والمجهودات التي تبذلها منذ عدة سنوات في مواكبة تنمية الاقتصاد الوطني والتي تعزز بشكل أكبر الدور الذي تلعبه باعتبارها “الشريك الموثوق به”.

يتولى صندوق الإيداع والتدبير مهمة تدبير الادخار باعتبارها المهمة الأساسية للمجموعة التي يهدف من خلالها مركزة تعبئة وحماية الادخار على المدى الطويل وجعله رهن إشارة المجموعة التي تلعب دور المستثمر المؤسساتي وتوجيه موارد الادخار نحو استثمارات منتجة لخدمة الصالح العام.

ويتموقع اليوم تدبير الادخار كدعامة أساسية للاستراتيجية الجديدة في أفق 2022 لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، التي تندرج في إطار مهمته كمواكب لمصالح الدولة في استراتيجيات تحولها من خلال اقتراح حلول ملائمة وخدمات ذات صلة جيدة.